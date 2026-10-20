El Padre Paco llega a Posadas con un programa de comercio justo yerbatero

El Padre Francisco "Paco" Olveira Fuster estará este miércoles en Posadas para acompañar la presentación de "Un mate por los barrios", un programa de alcance nacional que busca articular a productores, marcas, comercios, consumidores y proyectos comunitarios en torno a la cadena yerbatera.

La actividad se hará desde las 10 en el salón auditorio Tierra sin mal del Centro Cultural de la Estación, con la presencia del sacerdote y de funcionarios provinciales.

Comercio justo y fondos para los barrios

Según explicó el Padre Paco, la propuesta surgió de la multisectorial federal y apunta a que toda la cadena de producción de yerba sea justa en todos sus niveles y deje un beneficio para barrios de distintos puntos del país.

"La idea es poder acercar los productores al consumidor, con una cadena de valor donde nadie termine perdiendo y además con ese plus de que pueda haber una parte que llegue en obras sociales en distintos lugares", dijo.

Teresa Santoro, presidenta de la Fundación Sol de Misiones para las Naciones, agregó que el objetivo es ver de qué manera colaboran las grandes yerbateras para armar un fondo común que después se destine a proyectos barriales.

"Los vecinos están implosionando por las deudas"

Sobre la situación social, el sacerdote afirmó que "la realidad que estamos viviendo está muy cerca de la catástrofe" y que en los barrios el endeudamiento y la presencia de usureros complican la vida cotidiana.

También cuestionó la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate: sostuvo que "es mayor libertad para las personas poderosas, para los que tienen la posibilidad de marcar la cancha". En la misma línea se refirió a la ley de alquileres, que según él daba "cierta protección para la parte más débil".

El Padre Paco contó que en el Gran Buenos Aires ya no existen los comedores por los cambios en el Ministerio de Capital Humano y que solo quedan pequeños espacios que reciben cada vez menos y atienden una demanda creciente. "La provincia de Buenos Aires acompaña y determinados municipios, pero claramente la pata del Estado Nacional es muy importante", señaló.

Expectativa por la visita del Papa

Consultado por la próxima llegada del Papa León XIV, el sacerdote consideró que será "un momento importante, un momento fuerte" para mucha gente, no solo para los católicos, y anticipó que el eje será la justicia social. Recordó que León XIII inauguró la doctrina social de la Iglesia, cuyos pilares son el destino universal de los bienes y la justicia social.

"Me duele mucho cuando (Javier) Milei dice que él es judeo-cristiano. La verdad que está absolutamente alejado del judaísmo y absolutamente alejado del cristianismo", concluyó.