El Paraná empieza a bajar en el norte y la crecida presiona en el centro

El río Paraná mostró este lunes las primeras señales de descenso en el tramo norte de Corrientes, mientras el volumen de agua se desplaza hacia la zona central y mantiene en emergencia a varias localidades ribereñas. El gobernador Juan Pablo Valdés informó que la prioridad es la contención de unas 240 personas, entre evacuadas y autoevacuadas, y señaló a Paso de la Patria, Itatí y Paso de los Libres como los puntos de mayor complejidad.

Alivio en el Paraná norte

Las mediciones de Prefectura Naval del mediodía del lunes confirmaron que el tramo superior del río comenzó a ceder.

Ituzaingó: 4,67 metros, en descenso (-0,01 metros en dos horas), en condición de "evacuación baja".

Itá Ibaté: 6,88 metros, con una retracción de 6 centímetros en 12 horas, por debajo del nivel de alerta.

El agua acumulada, sin embargo, se desplazó aguas abajo. En Itatí el río llegó a 8,22 metros y supera la cota crítica de 7,50, en estado de "evacuación crece".

El panorama más complicado está en Paso de la Patria, con 7,51 metros y estado de "evacuación crece". El umbral de evacuación es de 7 metros, por lo que la villa turística quedó 51 centímetros por encima de su línea de emergencia. Hubo anegamientos en inmuebles y traslado de mobiliario y familias en los primeros 100 metros de la costa.

En Corrientes Capital el hidrómetro del puerto marcó 7,10 metros, 10 centímetros sobre el nivel de evacuación. Las playas públicas siguen bajo agua y la Prefectura mantiene la restricción a la navegación nocturna y la prohibición de ingresar al río.

La crecida avanza hacia el sur

Los puertos de la cuenca media y baja del Paraná registraron incrementos o marcas estables:

Empedrado: 6 metros en tendencia "crece", cerca del umbral de alerta de 6,50.

Bella Vista: 6,13 metros, "alerta estacionario", sobre el nivel de prevención de 6 metros.

Goya: 5,40 metros, "alerta estacionario", por encima de la cota de alerta de 5,20.

Esquina: 4,49 metros ("crece"), cerca de la línea de alerta de 5 metros.

Valdés descartó por ahora decretar la emergencia hídrica provincial porque "el pico de la crecida ha comenzado a ceder". Los esfuerzos se concentran en los 18 frentes de trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad para mejorar el escurrimiento y asistir a las poblaciones ribereñas.

El Uruguay amesetó y baja

El río Uruguay mostró una fase de amesetamiento y descenso en casi todo el tramo provincial, con excepción de Mocoretá.