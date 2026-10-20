Alerta amarillo en Corrientes por tormentas fuertes y ráfagas de 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas de variada intensidad que abarca todo el territorio de Corrientes para este miércoles y jueves.

Las tormentas pueden ser localmente fuertes o puntualmente severas, con ráfagas de viento de hasta 90 km/h y caída de granizo.

El reporte del organismo detalla que los fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se estiman acumulados de precipitación entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual.

Pese al mal tiempo, las temperaturas subirán de a poco en la capital provincial, con máximas que irán de 26 a 30 grados.

La crecida del Paraná, bajo seguimiento

Las lluvias complican el escenario hidrológico de la ribera correntina. En el puerto de Corrientes el río Paraná marcó 7,32 metros, por encima de la escala fijada para la etapa de evacuación.

La mayor preocupación de los equipos técnicos está en las cuencas superiores, en territorio brasileño, donde los modelos meteorológicos anticipan hasta siete días consecutivos de lluvias con acumulados de entre 200 y 230 milímetros.

El director de Defensa Civil de la Provincia, Bruno Lovinson, advirtió sobre el cuadro: "Si el fenómeno se da donde está marcado, va a impactar en la cuenca del Paraná y puede generar una nueva onda de crecida con los puertos sobre sus niveles de evacuación o alerta".