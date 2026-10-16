Valdés lleva a la cumbre federal el reclamo logístico de Corrientes
El gobernador participa este viernes en Buenos Aires de la segunda Cumbre Federal de Logística del CFI. La provincia busca bajar costos de flete para arroz, madera, yerba mate y ganadería, y avanza con el aeropuerto de cargas de Paso de los Libres y la modernización del puerto de El Sombrero.
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participa este viernes de la segunda Cumbre Federal de Logística que organiza el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires. La convocatoria reúne a mandatarios, funcionarios y empresarios para discutir infraestructura, transporte y competitividad bajo el lema "Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal".
En la apertura está prevista la presencia de Valdés junto a Axel Kicillof, Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Elías Suárez.
Los costos que frenan a la producción
La discusión logística en Corrientes está atada a los costos que enfrentan las economías regionales para sacar su producción. El traslado de arroz, madera, yerba mate y productos ganaderos depende de la conectividad, los plazos de entrega y la capacidad de responder a compradores internacionales.
En septiembre, durante el ciclo Democracia y Desarrollo, Valdés había planteado la brecha con una comparación: "No puede salir más barato un flete desde Buenos Aires a Cabo Verde que desde la provincia de Corrientes a Buenos Aires".
La estrategia provincial apunta a aprovechar la posición de Corrientes dentro del Mercosur y su cercanía con Brasil, Paraguay y Uruguay. Entre los proyectos que mencionó el gobernador están la construcción del aeropuerto internacional de cargas de Paso de los Libres y la modernización del puerto de El Sombrero, estimada en unos 50 millones de dólares.
Financiamiento y obra pública
La participación de Valdés se da en un escenario donde los gobernadores buscan captar inversiones y reclaman financiamiento para obras que exceden los presupuestos locales. El mandatario defiende el diálogo con Javier Milei y el equilibrio fiscal, pero marcó diferencias por la obra pública y pidió acompañamiento nacional.
"Seguimos teniendo un problema, que es la Nación", afirmó al referirse a las dificultades para acceder a financiamiento cuando se necesita una garantía soberana o una firma del Gobierno central.
La Estrategia Federal Logística del CFI, impulsada junto a las provincias desde 2021, identificó más de 1.100 proyectos de infraestructura vial, ferroviaria y portuaria. La cumbre busca convertir ese diagnóstico en una hoja de ruta y coordinar al sector público, las empresas y los organismos de financiamiento.
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