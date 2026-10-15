Las Marías, la yerbatera de Virasoro que ya tiene un CEO de la cuarta generación

La empresa yerbatera Las Marías, con sede en Virasoro, Corrientes, atraviesa un proceso de recambio generacional. Roberto Navajas, hijo mayor de Stuart Navajas y sobrino segundo de los actuales directores, es el nuevo CEO y el único miembro de la cuarta generación que trabaja en la compañía.

La firma, fundada en 1924 por Víctor Navajas y su hermano Cesáreo, está integrada por 14 miembros de la familia. Algunos siguen activos, otros están retirados o jubilados y unos pocos son solo accionistas. La cuarta generación puede incorporarse si cumple ciertos requisitos: tener formación académica (preferentemente un posgrado), hablar inglés y haber pasado por otra compañía grande.

De la yerba a la forestación

Aunque nació como yerbatera, Las Marías diversificó su producción. Además de la yerba mate, la empresa produce té, ganadería y forestación, área que está en franco crecimiento y que está a cargo de Stuart Navajas, presidente del área y vicepresidente del grupo. "Vamos a triplicar la capacidad de producción", asegura Stuart.

La ciudad de Virasoro, de algo más de 37.000 habitantes, giró durante años alrededor de la ganadería del cebú y de la yerba mate, pero ahora la industria forestal de pinos y eucaliptos lidera el ranking. También hay una empresa que genera energía eléctrica a partir de biomasa forestal.

Un producto que marcó una época

En 1992, la empresa lanzó el Mate Listo Taragüi, un producto pensado para tomar mate fuera de casa. "Lo creó un equipo que trabajaba conmigo. Fue un producto netamente noventoso: de plástico y desechable. Resolvía el problema de cómo tomar mate cuando te lo olvidaste", recuerda Víctor Navajas.

La empresa también apunta al mercado externo. Según los directivos, el consumo de yerba creció entre los argentinos que emigraron y la extrañan, y también en comunidades sirias y libanesas que adoptaron la costumbre.

Visitas y entorno

El establecimiento recibe turistas con visitas guiadas de lunes a viernes, con última salida a las 15.30. El recorrido dura una hora y 20 minutos y es gratuito. Incluye el molino, el área de calidad y el sector de empaquetado.

En el predio también se encuentra la capilla diseñada por el arquitecto catalán Jordi Bonet i Armengol, que dirigió las obras de la Sagrada Familia entre 1985 y 2012. La capilla fue levantada en memoria de Victoria Jean Navajas, nieta del fundador, fallecida en un accidente. En su honor funciona desde 1965 la Fundación Victoria Jean Navajas.