EE.UU. ordena retirar la IA china DeepSeek de sus agencias federales

El gobierno de Estados Unidos ordenó a las agencias federales civiles dejar de comprar servicios y productos de la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek y retirarlos de sus sistemas informáticos. La medida la impulsa el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por motivos de seguridad nacional vinculados a las operaciones de la compañía en China.

La orden no se limita al producto de DeepSeek: también alcanza a productos y servicios de terceros desarrollados con tecnología de la empresa, aunque las agencias pueden pedir excepciones.

Preocupación por los datos

El DHS advirtió que la información sensible de usuarios del gobierno estadounidense podría quedar accesible a las autoridades chinas bajo la legislación de ese país. El argumento central es el manejo de datos de usuarios que hace DeepSeek.

La decisión se suma a otras restricciones previas. Una ley aprobada en diciembre de 2025 ya había apuntado al uso de DeepSeek en los sistemas de seguridad nacional de la inteligencia, y la nueva orden extiende el alcance a las agencias civiles, tanto para compras nuevas como para sistemas ya instalados.

La respuesta de China

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, rechazó la medida. Beijing se opone a "sobrepasar el concepto de seguridad nacional y politizar cuestiones de tecnología y comercio", dijo el funcionario, y agregó que su país defenderá "resueltamente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas".

La pulseada ocurre en medio de la competencia tecnológica entre ambas potencias. DeepSeek compite con rivales estadounidenses como OpenAI y Meta con modelos abiertos de bajo costo.

Sospechas por el uso de modelos ajenos

La empresa china quedó bajo examen de gobiernos y reguladores desde que su modelo de razonamiento R1 sacudió a la industria en enero de 2025 y provocó una fuerte caída de las acciones de Nvidia.

En septiembre, Estados Unidos acusó a DeepSeek y a otras cinco empresas chinas de IA, entre ellas Alibaba y Moonshot AI, de usar destilación de modelos a gran escala para extraer información de sistemas estadounidenses.

OpenAI y Anthropic plantearon por separado sus propias sospechas sobre la presunta utilización de esa técnica, que emplea las respuestas de un modelo para entrenar a otro.

OpenAI dijo a legisladores estadounidenses que había observado intentos sospechosos de DeepSeek de destilar sus modelos, mientras que Anthropic afirmó haber detectado intentos no autorizados de DeepSeek y otros laboratorios chinos de recolectar respuestas de Claude.

En paralelo, China evalúa aplicar restricciones a la exportación de 23 tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, entre ellas diseños de chips y ciertos modelos avanzados, para atender riesgos de seguridad y de uso indebido.