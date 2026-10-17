Los sitios web empiezan a cerrarle la puerta a los agentes de IA

Los agentes autónomos de IA, que prometen navegar la web por el usuario para reservar una mesa, ordenar el correo o comprar zapatillas, están encontrando cada vez más puertas cerradas. Usuarios de Meta Muse, Grok de xAI, Dots de OpenAI e Instinct reportaron bloqueos en sitios importantes en las últimas semanas.

Quiénes están bloqueando y por qué

Yelp solo permite agentes que pagan su programa de licencias de datos.

solo permite agentes que pagan su programa de licencias de datos. Delta Air Lines impide que reserven pasajes en nombre de los usuarios.

impide que reserven pasajes en nombre de los usuarios. JPMorgan Chase y Charles Schwab confirmaron que bloquean el acceso a cuentas por motivos de seguridad.

confirmaron que bloquean el acceso a cuentas por motivos de seguridad. Algunos usuarios dicen que sitios que antes funcionaban, como Cars.com y Amtrak, ya no son accesibles, lo que sugiere bloqueos silenciosos de otras empresas.

Amazon ya había tomado posición el año pasado: prohibió la función de compras con agente de Perplexity y demandó a la startup. La empresa sostuvo que había pedido "reiteradamente" que dejaran de usar sus agentes para comprar en su sitio y que las compañías que adquieren productos en nombre de clientes "deberían operar abiertamente y respetar las decisiones de los proveedores de servicios sobre participar o no".

Perplexity respondió que Amazon no quiere agentes en su plataforma porque perdería ojos humanos frente a sus anuncios, y comparó su agente con una extensión del usuario: según la startup, Amazon "no cree en tu derecho a contratar trabajo, a tener un asistente o un empleado que actúe en tu nombre". Un juez ordenó a Perplexity frenar sus agentes de compra, pero un tribunal de apelaciones revocó ese fallo en agosto. Amazon presentó una demanda enmendada.

El choque con los sistemas antibots

Aunque los sitios no prohíban a los agentes de forma explícita, estos pueden chocar con los sistemas antibots, extendidos en toda la web. Reportes en Reddit indican que Google bloquea algunas cuentas que usan Muse por "actividad sospechosa", y otros usuarios reportaron problemas para completar compras en Walmart pese al acuerdo con Meta.

"Hay todo tipo de cosas configuradas no para bloquear agentes, sino para bloquear bots o programas en general que intentan estafar o hackear", dijo Chris Canal, CEO de EquiStamp, evaluadora de seguridad de IA. "Estos agentes de IA activan esas mismas salvaguardas".

Cloudflare también ayuda a los sitios a frenar visitantes de IA no deseados. Tras lanzar en 2025 un bloqueo de un clic para rastreadores de IA, empezó a bloquear los que extraen datos a la vez para indexación de búsqueda y para entrenamiento de modelos.

Meta respondió a los bloqueos de Muse con un post este mes: "Rechazar a un agente personal significa rechazar al cliente que está detrás", afirmó, y agregó que prefiere trabajar con las empresas para resolver las preocupaciones antes que perder ese cliente. En lugar de pelear con Amazon, la compañía se asoció con comercios como Walmart, Gap, Sephora y Best Buy para que Muse pueda comprar en sus sitios. Shopify también abrió su red de tiendas a agentes de IA.

Para Canal, los bloqueos harán la web más incómoda a medida que más sitios sumen interfaces para confirmar que el usuario no es un robot. "Podríamos verlos pronto en un simple sitio de compras de supermercado, donde tengas que saltar un montón de obstáculos para probar que sos un humano usando la computadora o el teléfono", dijo.