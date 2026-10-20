Gendarmería se suma a la búsqueda de la maestra desaparecida en Corrientes

Gendarmería Nacional se sumará al operativo de búsqueda de Nanci Godoy, la maestra rural desaparecida en la zona de Pueblo Libertador, en Corrientes. Así se confirmó este martes, el mismo día en que el abogado Ariel Medina fue admitido como querellante en representación de la familia.

Medina dijo que todavía no hay una hipótesis concreta verificada y que las distintas líneas de investigación siguen abiertas.

Los audios que aportó la familia

Sebastián Medina, hijo de la docente, informó que entregó audios de WhatsApp a la Justicia. Según explicó, en esos mensajes su madre habría comunicado que llegó a la estancia y que esperaba ser trasladada a caballo hasta la escuela rural.

Para la familia, esos registros son importantes para reconstruir los últimos movimientos de Godoy y determinar qué ocurrió antes de su desaparición.

El pedido de más tecnología

Sebastián expresó su preocupación por la falta de respuestas y reclamó más recursos tecnológicos para avanzar en la investigación. En particular, pidió que:

Se analicen los movimientos del teléfono celular de su madre.

Se determine qué otros dispositivos pudieron haber estado cerca de ella cuando se registró su última actividad.

Se intensifiquen los rastrillajes desde la ruta hasta la estancia y en los sectores por los que habría transitado la docente.

El operativo continúa en la zona rural de Pueblo Libertador. La familia espera que la incorporación de fuerzas federales y las nuevas medidas judiciales permitan obtener información concreta sobre el paradero de Godoy.