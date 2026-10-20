Marcha en Esquina por la maestra Nancy Godoy y un peón detenido

Familiares, docentes y vecinos de Esquina marcharon este lunes para pedir por la aparición con vida de Nancy Godoy, la maestra rural de 52 años vista por última vez el 6 de octubre cuando salía hacia la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal.

La movilización estuvo encabezada por los tres hijos de la docente. "Queríamos estar en una marcha. En las anteriores habíamos estado en el campo buscando, pero acá estamos. Damos todo por mi mamá. Quiero que aparezca viva y sana", dijo Sebastián, uno de ellos, a la prensa.

Un peón detenido y peritajes en curso

El fiscal a cargo dispuso la detención de Ezequiel Bordón, un peón que junto a otro hombre se encargaba de escoltar a Godoy en el trayecto hacia la escuela. Bordón quedó imputado por entorpecimiento de la investigación, después de que los dos trabajadores fueran demorados en un primer momento como sospechosos.

En un allanamiento en el domicilio de uno de los investigados, las fuerzas de seguridad secuestraron una camisa, una bombacha de campo y una cuchilla, todas con manchas de sangre. Según confirmó el hijo de la docente, el material está bajo peritaje para determinar si se trata de sangre humana y si corresponde a la mujer buscada.

Trece días sin rastro

Godoy fue vista por última vez hace 13 días, cuando salió rumbo al establecimiento educativo rural donde trabaja. Desde entonces se montó un operativo de búsqueda en la zona que incluyó rastrillajes en los que participó la propia familia.