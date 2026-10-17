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Cómo elegir una buena yerba y a qué temperatura cebar el mate

Un productor de yerba orgánica explicó en la feria MATEAR 2026 cómo distinguir una yerba suave de una intensa, por qué conviene mezclar el paquete antes de usarlo y qué temperatura necesita el agua según la molienda.

Por WebMaster 1 min de lectura45 visualizaciones
Foto: Andrés Camacho / Pexels
Foto: Andrés Camacho / Pexels

El envase tiene que decir "yerba mate elaborada" y, antes de abrir el paquete, conviene mezclar el contenido. Durante el traslado desde Misiones los componentes de la molienda se distribuyen de manera desigual, explicó Leonardo Paredes Urrutia, productor de yerba orgánica, director de la Academia de la Yerba Mate y dueño de la marca Fidel Yerba Mate, en la feria MATEAR 2026 que se hace en Buenos Aires.

También recomendó guardar la yerba en un recipiente adecuado para conservar los aromas y mirar el aspecto del producto al armar la montañita. La proporción de palo, polvo y hoja, y las tonalidades verdes, dan pistas sobre sus características.

Suave o intensa

Las yerbas suaves suelen tener menos polvo, mientras que las intensas o de molienda fuerte pueden traer más cantidad y estar asociadas a métodos de elaboración como el barbacuá.

"La yerba mate tiene una entrada dulce y el retrogusto es amargo", dijo Paredes Urrutia. La intensidad de esas sensaciones cambia según el producto.

La temperatura del agua

"Siempre que vamos a calentar agua para nuestro termo, es muy importante que no hierva", recomendó el especialista. La temperatura adecuada depende del tipo de molienda:

  • Yerba de pura hoja y molienda fina: entre 65 y 75 °C.
  • Yerba de molienda gruesa: entre 75 y 85 °C.
  • Yerba tradicional argentina con palo: entre 70 y 80 °C.
#yerba

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