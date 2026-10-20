Las pymes forestales de Misiones y Corrientes pelean por no cerrar

La Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM) analizó la situación del sector en su reunión mensual de octubre y advirtió que la mayoría de las empresas hace todo lo posible para no cerrar, aunque varias ya bajaron las persianas.

El presidente de la entidad, Guillermo Fachinello, señaló que la caída de las ventas golpea a prácticamente todas las pymes de la región y que esa situación complica las negociaciones paritarias con los sindicatos.

"Cuesta mucho llegar a un acuerdo porque estamos muy lejos de lo que se pide, más aún teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas están haciendo todo lo posible para no cerrar, y a pesar de ello vemos que varias bajan las persianas ante la imposibilidad de seguir", dijo el empresario.

El clima y la falta de rollos

En la reunión también se abordó el impacto del fenómeno de El Niño, que ya se está registrando en la zona. Fachinello anticipó que la actividad puede resentirse por la menor disponibilidad de materia prima.

"Tenemos que consensuar algo porque entre la caída de las ventas y la probable falta de rollos vamos a tener muchos problemas para trabajar", indicó.

Según el presidente de APICOFOM, hay un canal abierto para acceder a créditos con tasa subsidiada destinados a infraestructura afectada por los temporales.

Apuestas para agregar valor

Durante el encuentro se mencionaron alternativas para mejorar el posicionamiento de la madera, entre ellas la fabricación de productos con mayor valor agregado, como pequeñas unidades habitacionales, pérgolas y espacios recreativos.