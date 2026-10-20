Denuncian a una cajera por desviar pagos a su propio QR en un supermercado

Una cajera de 26 años fue denunciada por la dueña de un supermercado de La Plata por presuntamente desviar a una cuenta personal los pagos de los clientes con un código QR que colocaba sobre el del comercio.

Según la denunciante, la empleada se habría quedado con entre $300.000 y $400.000 diarios entre el 21 de agosto y el 16 de octubre, cuando la sorprendieron colocando el código sobre el del negocio.

El local está en la calle 15, entre 39 y 40. La trabajadora, identificada con las iniciales R.B.A., había ingresado en abril de este año.

Cómo habría funcionado la maniobra

De acuerdo con la denuncia, la joven ponía todos los días un QR propio sobre el que usaba el supermercado. Los clientes escaneaban convencidos de que le pagaban al comercio, pero el dinero habría terminado en la cuenta de la empleada.

La comerciante también sostuvo que la cajera eliminaba del sistema los productos que registraba en la caja, lo que habría permitido ocultar las diferencias entre las ventas y el dinero que efectivamente ingresaba al supermercado.

La dueña aseguró que en ese período la empleada compró un auto y se fue una semana de vacaciones a Brasil. La Justicia deberá determinar si esas operaciones tienen relación con el presunto desvío.

Todavía no se informó una cifra total de dinero presuntamente desviado ni cuántas operaciones quedaron comprometidas.

Las pruebas y la investigación

Tras descubrir la maniobra, la propietaria hizo la denuncia y después la ratificó ante la Justicia. Entre los elementos aportados figura el código QR que, según la acusación, usaba la empleada para recibir los pagos, y la comerciante afirmó tener grabaciones de video que permitirían reconstruir lo ocurrido.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N.º 8 de La Plata, a cargo de Martín Almirón, que deberá analizar las pruebas y establecer el alcance de las operaciones denunciadas.

Por el momento no se informó que la joven haya sido detenida ni que exista una imputación formal. La denuncia está bajo investigación y las acusaciones todavía no fueron acreditadas judicialmente.