Valentino cumple 5 años y su familia lo celebra a puro fútbol

Valentino cumple 5 años. Su familia lo saludó con un mensaje en el que le deseó un día lleno de juegos y sonrisas y lo señaló como "nuestro número 1", con los emojis de un brazo musculoso y una pelota de fútbol.

Un cumpleaños con pelota

La referencia al fútbol aparece en el propio saludo: el nene festeja con la pelota entre los regalos y las actividades de la jornada. El mensaje de la familia estuvo dedicado a los juegos y a las risas, sin más detalles sobre la celebración.

Valentino cumple 5 años.

La familia le dedicó un saludo por su cumpleaños.

El fútbol aparece como el deporte que lo acompaña.

"Te amamos, sos nuestro número 1", cierra el saludo familiar.