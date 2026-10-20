Valentino cumple 5 años y su familia lo celebra a puro fútbol
El pequeño, fanático del deporte, recibe el saludo de los suyos en un día pensado para el juego y la diversión. La familia lo definió como "nuestro número 1".
Por WebMaster 1 min de lectura204 visualizaciones
Valentino cumple 5 años. Su familia lo saludó con un mensaje en el que le deseó un día lleno de juegos y sonrisas y lo señaló como "nuestro número 1", con los emojis de un brazo musculoso y una pelota de fútbol.
Un cumpleaños con pelota
La referencia al fútbol aparece en el propio saludo: el nene festeja con la pelota entre los regalos y las actividades de la jornada. El mensaje de la familia estuvo dedicado a los juegos y a las risas, sin más detalles sobre la celebración.
- Valentino cumple 5 años.
- La familia le dedicó un saludo por su cumpleaños.
- El fútbol aparece como el deporte que lo acompaña.
"Te amamos, sos nuestro número 1", cierra el saludo familiar.
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