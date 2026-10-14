Exalumnos del Agrotécnico premiados en el certamen Virasoro Porá
Tres egresados del Instituto Agrotécnico se llevaron los primeros puestos del concurso de preguntas sobre la ciudad. Modesto Obregón ganó el certamen; Jorge Morilla fue segundo y Arturo Valenzuela, tercero.
Por WebMaster 1 min de lectura192 visualizaciones
Tres exalumnos del Instituto Agrotécnico quedaron entre los mejores del certamen "Virasoro Porá", una competencia de preguntas sobre la ciudad.
Los ganadores
- Modesto Obregón, profesor, se quedó con el primer puesto.
- Jorge Morilla, de la promoción 1982, fue segundo.
- Arturo Valenzuela, de la promoción 1980, terminó tercero.
El reconocimiento a los tres egresados lo difundió el propio Instituto Agrotécnico, que felicitó a los participantes por el resultado.
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