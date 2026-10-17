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Fallecio una mujer brasileña en un choque frontal en la Ruta 14

El impacto entre un Toyota Corolla con patente brasileña y una Ford Ranger blanca ocurrió en el kilómetro 693, cerca de Santo Tomé. Hay cuatro personas internadas con pronóstico reservado.

Por WebMaster 1 min de lectura316 visualizaciones
Fallecio una mujer brasileña en un choque frontal en la Ruta 14

Una mujer brasileña falleció este sábado a la mañana tras un choque frontal entre un auto y una camioneta en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 693, al norte del acceso a Santo Tomé.

La víctima fue identificada como Silvani Bertholdt Dos Santos. Murió en el hospital San Juan Bautista, donde había sido trasladada por las lesiones que sufrió en el impacto.

El siniestro involucró a un Toyota Corolla con patente brasileña que circulaba de sur a norte desde Uruguayana y a una Ford Ranger blanca conducida por un hombre de Santo Tomé, que viajaba en sentido contrario. El primer llamado de alerta se registró a las 7.55.

Cuatro internados

Los otros tres ocupantes del Corolla y el conductor de la camioneta permanecen internados con pronóstico reservado.

Para rescatar al conductor del auto, los bomberos tuvieron que hacer un operativo para sacarlo del vehículo, que quedó destruido por el impacto.

Corte y desvíos

El choque obligó a interrumpir por completo el tránsito en ese tramo de la ruta. La circulación se restableció alrededor del mediodía, después de que los equipos de emergencia despejaran la calzada.

Mientras duró la interrupción, el operativo de tránsito coordinó el desvío de los vehículos por un camino alternativo.

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