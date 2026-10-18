Denuncian maltrato animal en la evacuación de ganado por la crecida

Una denuncia por maltrato animal en la evacuación de ganado durante la crecida del río Paraná se difundió a través de un video que muestra cómo los animales son arrastrados a la fuerza para sacarlos de las islas entre Corrientes y Chaco.

La grabación, difundida por Andrea Santamarina, registra el traslado de bovinos de entre 300 y 400 kilos que son remolcados a contracorriente. Un hombre los tira del morro o la nariz colgándolos de un palo, mientras otro los levanta de la cola.

Las lesiones que provoca el arrastre

Según la denuncia, este método de evacuación deja consecuencias graves en los animales:

Desgarro o rotura del tabique nasal y lesiones en los músculos del morro, con dolor e inflamación que les impiden comer al llegar a destino.

y lesiones en los músculos del morro, con dolor e inflamación que les impiden comer al llegar a destino. Daños en las vértebras coxígeas y la columna vertebral, además de dolor muscular agudo.

Estrés extremo que altera el metabolismo del rumen y pone en riesgo a las hembras gestantes o con terneros.

El reclamo a las autoridades

La denuncia sostiene que las inundaciones por el fenómeno de El Niño estaban advertidas con meses de anticipación y que no se tomaron las precauciones para una evacuación segura. Santamarina califica la situación como una masacre por falta de previsión humana y pide la intervención de los gobiernos de Corrientes y Chaco, de Prefectura y de las sociedades rurales.

El ambientalista Luis Martínez también visibilizó los hechos. La convocatoria es a filmar y denunciar estas prácticas en redes sociales y medios de comunicación.