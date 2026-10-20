El Gobierno postergó a diciembre la puesta en marcha de los Fondos de Asistencia Laboral

El Gobierno nacional volvió a postergar la entrada en vigencia de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo creado por la Ley de Modernización Laboral para cubrir parte de las indemnizaciones y otras obligaciones que surgen cuando termina una relación de trabajo. El Decreto 1228/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, fijó el 1° de diciembre de 2026 como nueva fecha de inicio.

La norma lleva la firma del presidente Javier Milei y de los ministros Diego Santilli, Sandra Pettovello y Luis Andrés Caputo. Modifica dos artículos del Decreto 408/2026, que había reglamentado el sistema y puesto como fecha inicial el 1° de noviembre.

Qué cambia además de la fecha

El decreto también estira el período durante el cual los recursos deben acumularse antes de poder usarse. El plazo mínimo de carencia pasa de seis a doce períodos mensuales completos y consecutivos.

El cómputo arranca en el mes calendario en que se registre ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la integración efectiva de la primera contribución del empleador al fondo. Antes de cumplir esos doce meses de devengamiento y pago, los recursos no podrán destinarse a cubrir las obligaciones previstas.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo sostuvo que la puesta en marcha requiere completar procedimientos operativos, herramientas tecnológicas y adecuaciones informáticas, y coordinar el trabajo de distintos organismos públicos, entidades financieras y actores del mercado de capitales. Sobre la extensión del plazo de acumulación, argumentó que el anterior resultaba insuficiente para consolidar un patrimonio inicial que permita responder de manera gradual a los compromisos.

Cómo funcionan los fondos

Los FAL deben instrumentarse mediante fondos comunes de inversión abiertos y fideicomisos financieros bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV). ARCA tendrá a su cargo la declaración, recaudación y derivación de las contribuciones, y los recursos se organizarán en cuentas individuales de los empleadores.

Aporte mensual obligatorio del 1% de la base salarial para las grandes empresas.

2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas y para las entidades sin fines de lucro alcanzadas.

El régimen cubre indemnizaciones por despido, falta de preaviso y otras situaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo y en estatutos profesionales.

Según los considerandos, las entidades que nuclean a los principales actores del sector pidieron evaluar una extensión de los plazos. Entre ellas figuran la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas (CAFIDAP) y la Cámara de Agentes de Bolsa (CADAB). El Gobierno afirmó que el tiempo adicional permitirá completar las implementaciones pendientes, hacer pruebas y corregir errores o demoras antes del inicio efectivo.

La lectura del sector

Leonardo Pirolo, director de Capital Markets en TMF Group, dijo que la prórroga responde a un pedido de las cámaras de fondos y también se alinea con los objetivos fiscales y electorales del Gobierno.

"La prórroga representa un alivio para todos los proveedores, ya que estamos en plena etapa de implementación de los productos. Al mismo tiempo, permite ordenar mejor el ingreso de los aportes, que comenzarán a efectivizarse a partir de enero, bajo un nuevo período fiscal", señaló.

Pirolo agregó que la medida "otorga un plazo adicional a la gran mayoría de las empresas que todavía no tomaron una decisión respecto de su incorporación al sistema" y que la extensión permitirá "acumular una masa de aportes más significativa, con seis meses adicionales", lo que a su criterio contribuirá a fortalecer las garantías indemnizatorias.