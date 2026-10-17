Atiguá, la yerba orgánica de Colonia Gisela que se abre paso en Buenos Aires

La marca misionera Atiguá, de Colonia Gisela, participó de MATEAR 2026 en Buenos Aires y presentó una nueva línea de yerba mate con distintas moliendas y blends. El establecimiento produce yerba orgánica desde hace más de 30 años y controla todo el proceso, desde el cultivo hasta el envasado.

"Nosotros plantamos, cosechamos, estacionamos, envasamos nuestra propia yerba. Tenemos trazabilidad total", dijo Carlos Coppoli, socio fundador de la marca.

Atiguá se lanzó en 2025 y se caracteriza por un estacionamiento natural superior a los dos años. Según Coppoli, obtuvo el premio Experiencias de Sabor de Caminos y Sabores 2025.

Qué presentó en la feria

En esta edición de MATEAR, la empresa llevó variedades de molienda fina, extra gruesa y un blend llamado Blender's Choice, que combina yerbas de distintos tiempos de estacionamiento.

Sobre la crisis yerbatera, Coppoli señaló que el modelo de producción integrada les permite reducir el impacto de la caída del precio de la hoja verde, porque comercializan directamente el producto terminado.

Aun así, reconoció que el aumento de los costos afecta la rentabilidad. "El mercado, si bien estamos en un nicho determinado de valor agregado, no soporta muchas veces que podamos trasladar el aumento de costos que tenemos al precio de público", explicó.

Una sociedad de toda la vida

Atiguá forma parte del Establecimiento Angirú, nombre que significa "amigo del alma". Coppoli comparte el emprendimiento con Hernán, su amigo desde los seis años.

En MATEAR 2026 ambos estuvieron acompañados por sus hijos, que representan la segunda generación del proyecto. "El orgullo es enorme. Que ellos estén acá con nosotros contando nuestra historia, creo que es lo más grande que te puede pasar", expresó Coppoli.

Para el socio fundador, la feria también sirve para acercarse a los consumidores, dar a conocer los productos y fortalecer la presencia de las pequeñas marcas misioneras en el mercado nacional.