El Norte Grande debate en Corrientes con 21 proyectos propios

Corrientes será sede de una nueva sesión del Parlamento del Norte Grande, que reúne a vicegobernadores y más de cien parlamentarios de diez provincias del NOA y el NEA. La preside el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder. Del total de 149 proyectos que presentan las provincias del bloque, 21 son de la delegación correntina.

El senador provincial Noel Breard detalló los ejes en declaraciones radiales. Según los números que citó, la región concentra el 33% del territorio y el 25% de la población, pero genera apenas el 10% del Producto Bruto Interno. Para el legislador, esa asimetría exige políticas diferenciales para el norte del país.

Flete, cabotaje y madera

Entre las prioridades que lleva Corrientes, Breard puso el costo del transporte como el principal obstáculo para competir. "Somos competitivos cuando producimos en Virasoro pero nos volvemos no competitivos cuando pagamos el flete, es carísimo el flete en el mercado interno", afirmó. Por eso el bloque impulsa un proyecto de cabotaje para abaratar el traslado de mercadería hacia los puertos de exportación.

Un proyecto de cabotaje para reducir el peso del flete en el costo final.

La apuesta por el sistema CLT de construcción en madera, con un edificio que se levantará el año próximo en la provincia.

La entrega de un compendio de 150 libros con prólogo de Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes, para reivindicar la figura del brigadier Pedro Ferrer.

Isla Apipé y la hidrovía

La situación de la Isla Apipé Grande, sin demarcación limítrofe, es otro de los temas centrales. El Senado provincial ya aprobó un proyecto de resolución para exigir respuestas al gobierno nacional. Breard fue crítico de la Cancillería: "Ahora queremos que Milei se haga socio del Club Isla Apipé; lo que haremos es presentar un proyecto de ley para que se trate en el Parlamento argentino el proyecto de Isla Apipé, porque la Cancillería dilata para no tener conflicto con Paraguay". El tema se llevará al plenario de vicegobernadores, con Gustavo Valdés como enviado especial.

En materia de comercio exterior fluvial, el debate contó con el especialista Benicio Szymula. El 92% de la producción nacional se exporta por los puertos de Rosario y Buenos Aires, y solo el 8% restante sale por el resto del país, un dato que el bloque usa para reclamar la descentralización de la hidrovía.