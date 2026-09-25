Valdés viaja a París para promocionar la forestoindustria correntina

Una agenda centrada en la madera

El gobernador Juan Pablo Valdés se prepara para viajar a París, donde participará de la Argentina Week junto al presidente Javier Milei entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. La misión reunirá a doce gobernadores, funcionarios nacionales y empresarios argentinos y europeos, y para Corrientes tendrá un eje puntual: la promoción de su potencial forestoindustrial.

Según había anticipado Valdés en agosto, la provincia trabajó junto a representantes diplomáticos para lograr un panel "netamente forestal" dentro del programa. El objetivo declarado es mostrar ante inversores los recursos disponibles y las posibilidades de industrialización de la madera.

El viaje se da días después de un discurso del gobernador en Gobernador Virasoro, durante el acto por el centenario de la ciudad. Allí, Valdés sostuvo que "el futuro forestal que tiene la provincia y especialmente Virasoro va a marcar un nuevo rumbo en la industrialización de la madera", y definió a la ciudad como un ejemplo de desarrollo que dejó de ser "simplemente un proveedor de materia prima".

Los números que exhibe Corrientes

De acuerdo con lo expuesto por el propio gobernador, la provincia cuenta con:

550.000 hectáreas de bosques implantados de eucalipto y pino.

de eucalipto y pino. Cerca de 800.000 hectáreas con posibilidad de ampliar la superficie forestada.

La llegada de la primera planta industrial de CLT (madera contralaminada) del país.

Un proyecto de radicación de una industria vinculada a esa tecnología en Virasoro.

Valdés también vinculó el crecimiento del sector a la infraestructura, la capacitación y la generación de empleo. "No existe un futuro sólido si no tenemos trabajo", señaló en Virasoro.

Este no es el primer viaje internacional del gobernador con fines similares: en marzo participó de la Argentina Week de Nueva York, también junto a Milei, y en Puerto Iguazú había insistido en la necesidad de incentivos, seguridad jurídica e infraestructura logística para atraer capitales.

Qué incluye la agenda en París

La Argentina Week es organizada por la Embajada Argentina en Francia junto a Presidencia de la Nación. El cronograma incluye actividades en la OCDE, la Agencia Internacional de Energía, la Cámara Internacional de Comercio y una recepción en el Palacio del Elíseo con Emmanuel Macron. También habrá paneles sobre energía, minerales críticos, tecnología y comercio internacional.

Entre los gobernadores que integrarán la comitiva, además de Valdés, figuran Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Alberto Weretilneck, Ignacio Torres y Rolando Figueroa. El mandatario correntino viajará acompañado por funcionarios provinciales de las áreas de Industria y Producción, aunque la nómina completa de la delegación de Corrientes no fue difundida.

La participación de Valdés junto a Milei reafirma un canal institucional abierto con la Casa Rosada, en línea con su presencia previa en la misión de Nueva York.