Valdés proyecta a Virasoro como polo forestal e industrial

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó del acto por los 100 años de la imposición del nombre de Gobernador Virasoro y anunció obras e inversiones para acompañar el crecimiento del polo forestal e industrial de la ciudad.

Industria forestal y yerbatera, motor de la economía local

Durante su discurso, Valdés remarcó que Virasoro pasó de ser proveedora de materia prima a un modelo con mayor industrialización y valor agregado. Según el gobernador, la ciudad logró posicionar a la industria forestal y yerbatera como número uno del país.

El mandatario provincial afirmó que el sector todavía tiene margen de expansión y que las próximas inversiones pueden generar nuevas oportunidades productivas y laborales para la región.

Tecnología CLT y obras de infraestructura

Uno de los anuncios centrales fue la llegada al puerto de Corrientes de la primera planta industrial de tecnología CLT del país, un sistema de madera contralaminada utilizado en la construcción. Valdés adelantó que esta actividad también se desarrollará en Virasoro y que generará nuevos puestos de trabajo.

El gobernador sostuvo que el Estado debe acompañar la expansión del sector privado con inversión en infraestructura y capacitación, para que la población local pueda aprovechar las oportunidades laborales que surjan.

Entre los proyectos anunciados figuran:

El inicio de obras para un bypass o avenida de circunvalación , destinado a ordenar el tránsito pesado vinculado a la actividad industrial.

, destinado a ordenar el tránsito pesado vinculado a la actividad industrial. La firma de un convenio entre la provincia y la Municipalidad de Gobernador Virasoro para la construcción de 20 viviendas.

La mirada del intendente

El intendente Guillermo De la Cruz también habló durante el acto y puso el foco en el rol de la comunidad en el desarrollo de la ciudad. Sostuvo que Virasoro "no necesita un salvador, sino que cada uno haga su parte" y que los próximos 100 años "se van a escribir entre todos".

Con estos anuncios, la provincia busca consolidar a Virasoro como uno de los principales centros productivos e industriales de Corrientes, combinando desarrollo forestal, producción yerbatera, incorporación tecnológica e infraestructura.