Virasoro celebró sus 100 años con anuncios de inversión

Un acto por el centenario con anuncios de obra pública

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este miércoles en Gobernador Virasoro, junto al intendente Guillermo De la Cruz, el acto central y desfile cívico militar por el 100° aniversario de la imposición del nombre Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro. La celebración se realizó frente a la plaza Libertad, con la participación de funcionarios provinciales y municipales, estudiantes y vecinos.

Durante el encuentro se firmó un convenio entre el Gobierno de Corrientes y la Municipalidad para la construcción de 20 viviendas en la ciudad.

Valdés también adelantó que la Provincia iniciará las gestiones para la construcción de un bypass o avenida de circunvalación en Virasoro, una obra que busca ordenar el tránsito pesado y acompañar el crecimiento de la actividad productiva local.

El perfil industrial y forestal de la ciudad

En su discurso, el gobernador destacó el desarrollo productivo de Virasoro y afirmó que la ciudad logró que la industria forestal y yerbatera se posicionen como las número uno del país. Sostuvo que ese resultado se dio "con esfuerzo y mucho sacrificio", sin depender únicamente de la provisión de materia prima a otras regiones del país.

El mandatario provincial planteó además que el sector forestal todavía tiene margen para crecer y afirmó que ese desarrollo "va a marcar un nuevo rumbo en la industrialización de la madera" para la provincia.

En ese marco, mencionó la llegada al puerto de Corrientes de la primera planta industrial de CLT del país, una tecnología para la construcción con madera que, según indicó, también se instalará en Virasoro y generará puestos de trabajo.

Valdés dijo que el Estado provincial debe acompañar tanto al sector privado como a la comunidad local, "para que cuando esas oportunidades lleguen, encuentren a los correntinos y a los virasoreños preparados".

Los discursos sobre la historia de la ciudad

El intendente Guillermo De la Cruz centró su discurso en las generaciones que construyeron la identidad de Virasoro. Señaló que "un siglo no se mide en discursos, sino en familias que siguen en la misma cuadra, en el árbol que alguien plantó y que hoy da sombra, en una calle que fue barro y hoy es camino".

De la Cruz convocó a los vecinos a un rol activo en el desarrollo futuro de la ciudad, al afirmar que Virasoro "no necesita un salvador" sino el aporte de cada habitante.

El acto incluyó el paso de revista y saludo a la formación especial "23 de septiembre", la entonación del Himno Nacional a cargo de la Banda de Música del Regimiento de Monte 30 de Apóstoles (Misiones), el depósito de ofrendas florales ante el busto de Valentín Virasoro y un minuto de silencio.

Participaron también de la jornada: