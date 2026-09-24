Buscan bajar costos logísticos para la industria forestal

El senador provincial Noel Breard mantuvo un encuentro con autoridades de Acon Timber, uno de los principales aserraderos del país, en las instalaciones que la firma tiene en Gobernador Virasoro. El eje de la reunión fueron las dificultades logísticas que atraviesa la industria forestal de Corrientes, en especial el costo del transporte de contenedores.

Del encuentro participaron también el vicepresidente primero del Senado provincial, Henry Fick; la senadora Carlota Carballo; y los concejales Ricardo Nieto, Walter Villalba y Alejandra Kaliniak. Del lado empresario estuvo el CEO de Acon Timber, Nicolás Crisp, junto a representantes de la compañía. Se habló de avances industriales, proyectos de inversión y los principales obstáculos para el crecimiento del sector.

El costo del transporte, en el centro del reclamo

Según lo expuesto en la reunión, trasladar un contenedor puede costar hasta 2.500 dólares. Existen alternativas más económicas desde Paraguay, pero no pueden aprovecharse por las restricciones que impone el régimen nacional de cabotaje.

Breard planteó la necesidad de gestionar medidas que reduzcan la desventaja competitiva que sufre Corrientes por su distancia respecto de los principales mercados. Vinculó el planteo con los reclamos que el gobernador Juan Pablo Valdés viene realizando ante distintos sectores productivos sobre la necesidad de avanzar en medidas de alcance federal.

Llevarán el tema al Parlamento del Norte Grande

Como resultado del encuentro, Breard propuso incorporar el reclamo a la agenda de la próxima sesión del Parlamento del Norte Grande, prevista para el 22 y 23 de octubre en la ciudad de Corrientes. Allí se buscará convocar a la Asociación Forestal Argentina (AFOA) y a representantes de la cadena forestoindustrial para que aporten propuestas técnicas de cara a un proyecto de resolución sobre el régimen de cabotaje.

El senador también planteó evaluar una alternativa regional para el Norte Grande en caso de que una reforma integral del régimen encuentre resistencias por su impacto en otros sectores. La idea es contar con herramientas que bajen los costos logísticos y atiendan las diferencias estructurales de las economías del interior.