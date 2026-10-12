AFoA propone usar los ríos para abaratar la madera correntina

Un flete que cuesta como llegar a China

La Asociación Forestal Argentina (AFoA) presentó un informe sobre los costos de transporte que enfrenta la foresto industria del nordeste del país. El dato central: trasladar madera en camión desde Gobernador Virasoro hasta Buenos Aires cuesta tanto como completar el viaje en barco hasta China.

Ante ese panorama, la entidad propone revisar el régimen de cabotaje, la normativa que regula el transporte por agua entre puertos argentinos, con el objetivo de ampliar el uso de los ríos y reducir los gastos logísticos de las economías regionales, entre ellas la forestal de Corrientes y Misiones.

El rol de camiones, barcazas y el puerto de Posadas

El planteo de AFoA consiste en combinar dos modos de transporte:

camiones para conectar los establecimientos productivos con los puertos

barcazas para cubrir los tramos de larga distancia con grandes volúmenes de carga

Según la entidad, esta reorganización beneficiaría al puerto de Posadas como punto clave de la cadena logística regional.

Francisco Torres Cayman, coordinador de AFoA Corrientes y Misiones, explicó que las empresas de la región pueden mejorar sus procesos e invertir en tecnología, "pero si llevar la producción hasta el puerto cuesta la mitad del flete, ese esfuerzo se pierde en el camino".

Menos camiones en la ruta

El informe compara capacidades de transporte: un convoy de barcazas con capacidad para 18.000 toneladas equivale a la carga de unos 700 camiones pesados. De acuerzo con AFoA, una mayor utilización fluvial permitiría reducir el tránsito en las rutas, el desgaste del pavimento y los riesgos de siniestros viales en la región.