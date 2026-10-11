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Egresados agrotécnicos descubrieron placa en Plaza Libertad

El intendente Guillermo De la Cruz participó del acto por el 7° Encuentro de Exalumnos del Instituto Agrotécnico Víctor Navajas Centeno, en Gobernador Virasoro.

Por WebMaster 1 min de lectura185 visualizaciones
Egresados agrotécnicos descubrieron placa en Plaza Libertad

Un encuentro de egresados en la plaza central

El Instituto Agrotécnico Víctor Navajas Centeno realizó su 7° Encuentro de Exalumnos y Egresados, un evento que convocó a quienes pasaron por sus aulas a lo largo de los años.

En el marco de la actividad, se llevó a cabo el descubrimiento de una placa conmemorativa en la Plaza Libertad, de Gobernador Virasoro.

Presencia municipal

Del acto participó el intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo De la Cruz, quien acompañó a los organizadores y exalumnos durante la ceremonia.

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