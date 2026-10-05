Valdés lleva a París la apuesta de Corrientes por la forestación y la yerba

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, expuso en París el potencial productivo de la provincia y su estrategia para industrializar la producción y atraer inversiones. Lo hizo en el marco de la Argentina Week, donde participó de un panel con otros gobernadores sobre las oportunidades del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Durante su presentación en la Cámara de Comercio Internacional (ICC), Valdés destacó la capacidad de Corrientes en ganadería, producción bubalina, arroz, forestación y yerba mate, y señaló que el desafío es avanzar hacia un mayor valor agregado para ampliar la llegada de productos correntinos a nuevos mercados.

Inversiones y puertos

En ese marco, el gobernador presentó inversiones recientes vinculadas a la llegada de la primera planta de CLT y la futura planta de fibra de pino de alta calidad. También mencionó los proyectos para desarrollar nuevos puertos que mejoren la conexión entre la producción, la industria y los mercados internacionales.

"Cuando nosotros vemos cómo conectar las empresas al mundo, lo principal que pensamos es en desarrollar la infraestructura, la logística que necesitamos; por eso desarrollamos puertos", indicó Valdés durante su exposición.

Gestiones por energía

Como parte de su agenda en Francia, Valdés se reunió con la directora para Latinoamérica de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Anna Lipchitz, organismo público que financia proyectos de desarrollo sostenible.

El encuentro permitió avanzar en las gestiones para el financiamiento de infraestructura energética estratégica para Corrientes:

La línea de cierre de Alta Tensión a lo largo de la RN 118, entre Saladas, Santa Rosa y Curuzú Laurel.

La construcción de dos nuevas estaciones transformadoras en Santa Rosa y Curuzú Laurel.

La ampliación de la estación Bruyne.

El proyecto cuenta con un diseño ejecutivo bajo estándares internacionales y busca fortalecer la infraestructura eléctrica provincial y generar mejores condiciones para el desarrollo productivo, industrial y social.

La AFD confirmó que una delegación técnica visitará la provincia en noviembre para conocer el proyecto en territorio y evaluar sus características y posibilidades de financiamiento.

Las gestiones forman parte de la agenda que el gobernador desarrolla en París, con reuniones con empresas, inversores, organismos y entidades europeas para generar oportunidades de inversión, infraestructura y apertura de mercados para Corrientes.