Valdés viaja a París a buscar inversiones para Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, viajó a París para integrarse a la comitiva que acompaña al presidente Javier Milei en la Argentina Week, una misión que combina promoción de inversiones y agenda política con el Gobierno nacional.

Valdés tiene previsto llegar a la capital francesa el martes 29 de septiembre, un día antes del inicio formal de las actividades, que se extenderán hasta el 2 de octubre. Es su segunda participación junto a Milei en una Argentina Week, después de la misión realizada en Nueva York en marzo.

Antes de partir, el mandatario participó de los festejos por el 86° aniversario de la creación del municipio de Riachuelo, que cerraron un fin de semana de actividades iniciado con la 22° Fiesta provincial del Guiso de Arroz.

Forestoindustria, arroz, yerba y ganadería

Para Corrientes, el viaje funciona como vidriera de su matriz productiva. Entre los sectores que la provincia llevará a la agenda están la forestoindustria, el arroz, la ganadería y la yerba mate.

El sector forestal tendrá un lugar destacado: Valdés anticipó que Corrientes participará de un panel específico sobre forestoindustria, con foco en el potencial de una actividad que todavía tiene superficie disponible para crecer.

La provincia llega con una estructura industrial que en los últimos años sumó inversiones y mayor capacidad de transformación. Entre los proyectos que se mostrarán aparecen:

Tecnología de madera contralaminada

Infraestructura portuaria

Mejoras logísticas para la salida de la producción

El objetivo declarado por la administración provincial es que Corrientes no solo venda materias primas, sino que logre captar inversiones para industrializar una mayor proporción de su producción. En ese sentido, desde la provincia también se apunta a aprovechar el interés europeo generado por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para ampliar las exportaciones.

Doce gobernadores y una agenda política

La participación de Valdés tiene además una lectura política, en momentos en que las provincias negocian con la Casa Rosada cuestiones vinculadas al Presupuesto, obras y financiamiento.

Previo al viaje, el gobernador mantuvo contactos con funcionarios nacionales, entre ellos el ministro del Interior, Diego Santilli, con quien viene dialogando sobre temas de interés para Corrientes.

La delegación presidencial reúne a doce gobernadores, entre ellos los de Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza, San Juan, Jujuy, Catamarca, Salta, Entre Ríos, Chaco y Santa Cruz, en lo que el Gobierno nacional plantea como una representación amplia de las provincias ante inversores internacionales.

La Argentina Week, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, reunirá a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios e inversores en París, con actividades ante organismos internacionales y reuniones con el sector privado encabezadas por Milei.

Desde la provincia remarcan que, además de mostrar productos, buscan resolver cuestiones logísticas —como el transporte hacia los puertos y los costos de salida de la producción— que condicionan la llegada de nuevas inversiones.