Trump mostró una foto editada con IA de la Casa Blanca

Donald Trump publicó en Truth Social una serie de fotos sobre las refacciones en la Casa Blanca. Una de ellas, un antes y después de una columna recién pintada, fue marcada como generada o editada con inteligencia artificial por el detector SynthID de Google, según confirmó una verificación propia.

Las inconsistencias de la imagen

Usuarios de Reddit fueron los primeros en notar las diferencias. Entre los detalles que no cierran:

La cantidad de escalones a cada lado de la estructura es impar y no coincide con la foto del "antes".

Las dos imágenes tienen un ángulo y un nivel de detalle casi idénticos: el reflejo en las ventanas es prácticamente el mismo.

El cartón protector en la base de la columna aparece en la misma posición en ambas tomas.

La columna "recién pintada" se ve demasiado lisa, sin las imperfecciones propias de una superficie real.

El detector SynthID de Google escanea imágenes, videos y audio en busca de una marca de agua invisible que indica que el contenido fue creado o editado con IA. Esa marca no apareció en las otras fotos que Trump subió, donde se ve la fachada de la Casa Blanca y el helipuerto.

Lo que sí se sabe de la obra

Fotos reales de junio muestran a personas pintando el frente de la Casa Blanca, así que es posible que la columna haya recibido una mano de pintura nueva. La Casa Blanca no respondió de inmediato a un pedido de comentario.

No es la primera vez que Trump usa herramientas de IA: suele publicar caricaturas generadas de sí mismo. La Casa Blanca también difundió memes racistas hechos con IA y al menos una foto editada de forma engañosa para hacer parecer angustiado a un manifestante.