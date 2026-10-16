Estudiantes y Flamengo abren la serie por un lugar en la final

Estudiantes recibe a Flamengo esta noche en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El ganador de la serie avanzará a la final del certamen continental.

Las formaciones

Alexander Medina pondrá en cancha a: Mansilla; Godoy, Núñez, Boselli, Benedetti; Ascacíbar, Enzo Pérez, Sosa; Rollheiser, Carrillo y Correa. Del otro lado, Leonardo Jardim dispuso a: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Gerson; Arrascaeta, Everton Cebolinha y Pedro.

Cómo verlo

Hora : 21.30 (hora argentina).

: 21.30 (hora argentina). TV : Fox Sports y Telefe.

: Fox Sports y Telefe. Online: Flow, DGO y la app de Fox Sports.

El partido se juega en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata. La vuelta será en el Maracaná.