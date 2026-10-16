Estudiantes y Flamengo abren la serie por un lugar en la final
El Pincha recibe al Mengao en el primer partido de las semifinales de la Copa Libertadores. Alexander Medina y Leonardo Jardim ya definieron las formaciones para el duelo de esta noche.
Estudiantes recibe a Flamengo esta noche en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El ganador de la serie avanzará a la final del certamen continental.
Las formaciones
Alexander Medina pondrá en cancha a: Mansilla; Godoy, Núñez, Boselli, Benedetti; Ascacíbar, Enzo Pérez, Sosa; Rollheiser, Carrillo y Correa. Del otro lado, Leonardo Jardim dispuso a: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Gerson; Arrascaeta, Everton Cebolinha y Pedro.
Cómo verlo
- Hora: 21.30 (hora argentina).
- TV: Fox Sports y Telefe.
- Online: Flow, DGO y la app de Fox Sports.
El partido se juega en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata. La vuelta será en el Maracaná.
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