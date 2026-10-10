Estaciones de servicio, con siete meses de caída en ventas

Siete meses de caída sostenida

Las estaciones de servicio atraviesan siete meses consecutivos de retracción en la venta de combustibles, según advirtió la Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes (CESCOR). La baja en el expendio, combinada con los costos fijos que deben afrontar las empresas para mantener sus instalaciones, profundiza la preocupación por la rentabilidad del sector.

Carlos Gold, presidente de CESCOR y dirigente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), describió el desgaste que genera esta situación. "Significa transitar un camino donde encontrar la luz al final se va tornando cada vez más difícil", señaló en declaraciones públicas.

Según Gold, la dificultad no pasa solo por el volumen de combustible vendido, sino por sostener el equilibrio entre ingresos y gastos. "Se suma angustia al día a día porque la ecuación no cierra y el optimismo se va diluyendo", afirmó el empresario correntino.

Frente a ese panorama, el sector busca reducir su dependencia de los combustibles a través de la diversificación energética, las tiendas de conveniencia y nuevos servicios. Sin embargo, estas alternativas requieren inversión y planificación, y sus resultados varían según las características de cada estación y el comportamiento de los clientes en un contexto de ajuste generalizado del consumo.

Facturar más no es ganar más

El aumento del precio por litro no implica necesariamente una mejora en la rentabilidad, advirtió Alberto Boz, dirigente de la Federación de Asociaciones de Expendedores de Combustibles y Afines (FAENI). Si el precio sube pero el volumen vendido cae, el resultado económico puede no acompañar la suba nominal de la facturación.

A esa ecuación se suman gastos que no se reducen cuando bajan las ventas:

salarios del personal

consumo de energía

mantenimiento de las instalaciones

otras obligaciones operativas

Con menos litros vendidos, la estructura de costos presiona más sobre cada unidad comercializada, lo que achica el margen disponible para absorber nuevos aumentos o realizar inversiones. Boz remarcó además la necesidad de contar con condiciones más estables que permitan planificar las compras y organizar el funcionamiento de los establecimientos.