Ciclista de Virasoro ganó el oro en el Panamericano Master

El ciclista Mario Alberto Mazo, oriundo de Gobernador Virasoro, ganó la medalla de oro en la prueba de Criterium del Panamericano de Master de Ciclismo, disputado en Tarija, Bolivia, en la categoría Master B1.

Una revancha tras un mal día

Mazo había tenido una jornada previa difícil, que lo dejó en el puesto diecinueve. Sin embargo, se recuperó con una actitud positiva y logró el triunfo al día siguiente.

El corredor dedicó el logro a su familia y agradeció el espacio para difundir el ciclismo correntino.

Cómo fue la carrera

La prueba se desarrolló en un circuito callejero de cinco kilómetros, con la participación de 43 atletas de distintos países de América, durante 40 minutos más una vuelta final.

Mazo intentó varios escapes que no prosperaron.

En los últimos diez minutos logró consolidar una fuga junto a competidores de Bolivia, Brasil y Chile.

En la vuelta final, el pelotón principal y el grupo de punta definieron la carrera en un sprint cerrado .

. Mazo cruzó primero la meta, relegando a Brasil al segundo puesto.

Tras la competencia, el deportista regresó a Gobernador Virasoro para celebrar el logro junto a su familia.