Expo Mamá en octubre rosa: emprendedores, salud y artistas locales
El evento reúne emprendimientos, actividades de concientización sobre el cáncer de mama y un cierre con música en vivo y sorteos. La consigna es compartir una tarde en familia.
Por WebMaster 1 min de lectura48 visualizaciones
Una jornada con emprendedores y salud
La Expo Mamá se realiza en el marco de Octubre Rosa, la campaña de concientización sobre el cáncer de mama. El encuentro combina emprendimiento, salud y concientización en una misma jornada.
- Participan emprendedores locales con sus productos.
- Habrá actividades de concientización sobre la importancia de los controles.
- El cierre incluye artistas locales y sorteos.
Para toda la familia
La propuesta apunta a que los vecinos compartan una tarde en familia. Las actividades previstas se detallan en las placas difundidas por la organización.
La entrada es abierta a todo el público.
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