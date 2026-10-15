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Expo Mamá en octubre rosa: emprendedores, salud y artistas locales

El evento reúne emprendimientos, actividades de concientización sobre el cáncer de mama y un cierre con música en vivo y sorteos. La consigna es compartir una tarde en familia.

Por WebMaster 1 min de lectura48 visualizaciones
Expo Mamá en octubre rosa: emprendedores, salud y artistas locales

Una jornada con emprendedores y salud

La Expo Mamá se realiza en el marco de Octubre Rosa, la campaña de concientización sobre el cáncer de mama. El encuentro combina emprendimiento, salud y concientización en una misma jornada.

  • Participan emprendedores locales con sus productos.
  • Habrá actividades de concientización sobre la importancia de los controles.
  • El cierre incluye artistas locales y sorteos.

Para toda la familia

La propuesta apunta a que los vecinos compartan una tarde en familia. Las actividades previstas se detallan en las placas difundidas por la organización.

La entrada es abierta a todo el público.

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