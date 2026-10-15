Expo Mamá en octubre rosa: emprendedores, salud y artistas locales

Una jornada con emprendedores y salud

La Expo Mamá se realiza en el marco de Octubre Rosa, la campaña de concientización sobre el cáncer de mama. El encuentro combina emprendimiento, salud y concientización en una misma jornada.

Participan emprendedores locales con sus productos.

Habrá actividades de concientización sobre la importancia de los controles.

El cierre incluye artistas locales y sorteos.

Para toda la familia

La propuesta apunta a que los vecinos compartan una tarde en familia. Las actividades previstas se detallan en las placas difundidas por la organización.

La entrada es abierta a todo el público.