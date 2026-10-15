Dupuy declaró en el juicio por Loan: "Con los chicos no se lucra"

El juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Peña sumó este jueves dos testimonios ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Declararon Ramón Dupuy, titular de la Asociación Lucio Dupuy, y Betiana Soledad Caballero, familiar del niño desaparecido en 9 de Julio.

Dupuy negó a los imputados

Dupuy se conectó por Zoom ante el tribunal que preside Fermín Ceroleni. Fue convocado para explicar su vínculo con las diez personas imputadas por entorpecer la causa, que usaron el nombre de su asociación para relacionarse con testigos directos del caso.

Dupuy rechazó conocer a Nicolás "El Americano" Soria, Pablo Noguera, Leonardo Rubio y Pablo Núñez. Sí admitió haber coincidido con Elizabeth Cutaia, Alan Cañete y Delfina Taborda en una manifestación en General Rodríguez por un caso de menores maltratados en el Hogar Siand, en abril de 2024. En ese encuentro, según su relato, confundió a Valeria López con Paola Machuca Yunis.

Sobre Esteban Rossi Colombo, el imputado restante, declaró: "A Esteban Rossi Colombo lo conocí en Tucumán. Compartimos un panel sobre la problemática de la niñez en Argentina; él expuso como psicólogo".

El abuelo de Lucio Dupuy negó que los imputados fueran parte de la Asociación Lucio Dupuy.

Cómo empezó el vínculo

Según su testimonio, Dupuy se enteró del caso de Loan por televisión y fue Cañete quien lo contactó por teléfono. "Él estaba viajando a Corrientes y me preguntó si podía nombrarme para que le abrieran las puertas más rápido (en 9 de Julio) y colaborar con la desaparición. Le dije que sí, mientras fuera por los chicos, no por los adultos, porque me contó que había menores abandonados", declaró.

Aclaró que Cañete no tenía vínculo con la asociación, solo con él por el encuentro en General Rodríguez. "Me dijo que iba con un equipo de su estudio, Cutaia y una persona más", recordó.

Sobre Cutaia, socia de Cañete, sostuvo: "Con Cutaia cruzamos mensajes de Whatsapp y nosotros le enviamos dinero para que compren mercadería para los chicos".

Dupuy relató que las primeras tensiones aparecieron cuando escuchó por televisión al intendente de 9 de Julio afirmar que había donado $2.800.000 a la asociación. "La llamé a la abogada (Cutaia) y le pregunté qué estaba pasando, le dije que con los chicos no se lucra", subrayó.

"Yo solo dije que me podían nombrar para cuidar a los chicos, pero la asociación no intervino en Corrientes", declaró.

Según lo que le explicaron los imputados, los menores fueron resguardados en el hotel Despertar del Iberá, aunque Dupuy remarcó que su asociación nunca intervino en el traslado. "Me contaron que se habían complicado las cosas, que estaban muy cerca y que habían hecho reconstrucciones sobre lo que pasó con Loan", dijo.

También afirmó: "Creía en Cañete porque en General Rodríguez se trabajó muy bien y logramos rescatar a esos nenes, quienes eran maltratados y abusados. Ellos me demostraron que le preocupaban los chicos, después no sé qué les pasó".

Dijo que se enteró de las detenciones de Cutaia y Cañete por televisión. "Hasta el día de hoy sigo esperando la explicación y las disculpas. Me duele mucho que no hayan llamado", expresó.

Sobre las consecuencias, manifestó: "Me volvieron a destrozar de vuelta. Los chicos de mi provincia se quedaron sin una sede para ser atendidos". Aseguró que el donante que impulsaría el proyecto se apartó después de lo ocurrido en Corrientes.

Dupuy confirmó que se plantea disolver la asociación que lleva adelante en protección de la niñez.

El testimonio de Betiana Caballero

El primer testimonio de la audiencia fue el de Betiana Caballero, que brindó contexto sobre cómo se difundió la falsa alarma en la madrugada del 14 de junio. La testigo mencionó llamadas con el comisario Walter Maciel y el policía Mariano "Loro" Duarte.

Según explicó, estaba en su casa cuando vio una publicación de que Loan había aparecido. Le preguntó a Cristián Peña, quien le confirmó la información. "Lo subí contenta", dijo, y agregó que después el comisario la llamó para preguntarle por qué había difundido la noticia.

Sobre esa conversación con Maciel, la testigo declaró: "Me preguntó si era cierto que Loan había aparecido y en dónde".