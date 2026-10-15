Corrientes refuerza hospitales por la crecida de los ríos

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Salud Pública, refuerza insumos y medicamentos en los hospitales ante la creciente de los ríos Uruguay y Paraná. La medida responde a una indicación del Comando Operativo de Emergencia (COE).

Entre los insumos reforzados está el suero antiofídico, que se usa tras la mordedura de una serpiente. También se suman medicamentos y otros recursos para atender a los afectados por las lluvias.

Coordinación con municipios

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, dijo que se reunió con el gabinete de la cartera para coordinar las acciones. "Estamos en alerta y en permanente contacto con intendentes y directores de hospitales", afirmó, y remarcó la importancia de la vacunación contra el dengue.

El subsecretario de Salud, Luis Pérez, señaló que trabajan en la cobertura sanitaria previendo patologías que aparecen en estas situaciones, como dermatitis o enfermedades respiratorias. Gustavo Imbelloni, director de Gestión Hospitalaria, agregó que refuerzan la concientización sobre la vacunación y la provisión de recursos en los centros de salud.

Las autoridades también insistieron en el consumo de agua segura y en la entrega de pastillas potabilizadoras.

Recorrida por zonas ribereñas

El miércoles, autoridades del Ministerio de Salud Pública recorrieron zonas ribereñas: Ituzaingó, Isla Apipé, Itatí y Paso de la Patria. Hubo entrega de insumos en centros de salud y a vecinos afectados, recorrida por viviendas y coordinación de tareas con funcionarios municipales.

Recomendaciones preventivas

Ante la posible presencia de alacranes en las casas, se recomienda:

Alejar las camas de las paredes.

Sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar a un bebé o niño.

Revisar y sacudir prendas de vestir y calzado.

Ventilar los espacios para evitar la humedad.

No caminar descalzo, sobre todo de noche.

Colocar telas metálicas en rejillas y desagües.

Mantener el patio limpio y ordenado, sin acumular escombros, cacharros ni leña.

Desinfectar para evitar alacranes y sus fuentes de alimentación, como cucarachas y arañas.

Ante la mordedura de una serpiente, se debe solicitar ayuda médica de inmediato, llamar al servicio de emergencias o acudir al centro de salud u hospital más cercano.