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San Francisco juega su primer Nacional de Campeones y busca fondos para viajar

El Sub 12 Mixto de Deportivo San Francisco se clasificó por primera vez al Nacional de Campeones de Ligas, que se jugará en Mar del Plata en diciembre de 2026. El club abrió una campaña para costear el viaje y pide ayuda a vecinos y comercios de Virasoro.

Por WebMaster 1 min de lectura105 visualizaciones
San Francisco juega su primer Nacional de Campeones y busca fondos para viajar

El equipo Sub 12 Mixto de Deportivo San Francisco se clasificó por primera vez en la historia del club al Nacional de Campeones de Ligas, que se disputará en Mar del Plata del 17 al 20 de diciembre de 2026.

La clasificación llegó después de que el equipo sumara el mayor puntaje en los encuentros del año disputados en Oberá, en la competencia que organiza la Liga Misionera de Hockey.

Campaña para costear el viaje

Con la participación confirmada, el club puso en marcha una colecta para reunir los fondos del viaje. Varias familias no pueden afrontar todos los gastos, por lo que el club pide la colaboración de vecinos, comerciantes y empresas de Virasoro para que ningún jugador quede afuera por motivos económicos.

Quienes quieran colaborar pueden aportar el monto que tengan a su alcance, difundir la campaña o comunicarse con el club para coordinar otras formas de ayuda.

  • Alias para colaborar: sanfra.12.nx
  • Contacto por WhatsApp: 3756416987

Oberá, el antecedente

El equipo consiguió el pasaje al nacional tras imponerse en puntaje en los torneos de la Liga Misionera de Hockey jugados en Oberá durante el año. Es la primera vez que San Francisco llega a esta instancia.

El club señaló que el resultado es producto del trabajo de los jugadores, de sus entrenadores y del acompañamiento de las familias.

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