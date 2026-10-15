La Policía Rural desmintió que haya 400 mil hectáreas abandonadas en Corrientes

El comisario general Gerardo Torres, al frente de la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica (PRIAR) de la Policía de Corrientes, desmintió que existan 400.000 hectáreas abandonadas en el interior provincial por el accionar de bandas de cuatreros. Lo hizo en diálogo con el programa "Agenda Abierta" de Radio Ciudad de Santo Tomé, donde rechazó los dichos de una productora de Paso de los Libres de apellido Batalla, que había sostenido que el abandono de campos productivos se extiende entre esa localidad y La Cruz.

Torres afirmó que el mapa del delito que maneja la fuerza no refleja ese escenario y que el registro formal contabiliza denuncias vigentes por el robo de 150 cabezas de ganado en toda la jurisdicción.

Equipamiento para las patrullas

El jefe del PRIAR adelantó que el Gobierno provincial incorporará 30 camionetas cero kilómetro, que se sumarán a las 26 unidades operativas con las que el organismo cuenta distribuidas en el territorio correntino.

Las nuevas patrullas rurales tendrán sistemas de internet móvil integrados.

La herramienta permitirá consultar marcas, señales y guías de tránsito de hacienda en tiempo real en las rutas.

Según Torres, esa consulta en el lugar agiliza los procedimientos y combate la informalidad.

Flexibilización por las inundaciones

El director del PRIAR también se refirió a los acuerdos alcanzados en una mesa de trabajo de la que participaron la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, el ministro de Seguridad, Adán Gaya, y el jefe de la Policía provincial, Miguel Leguizamón.

En ese ámbito se dispuso una flexibilización extraordinaria de los requisitos administrativos para el traslado de hacienda, con el fin de facilitar la evacuación y el movimiento urgente de ganado en los campos anegados por la creciente de los ríos y las lluvias derivadas de El Niño.