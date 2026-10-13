Kaliniak: "Virasoro creció sin planificación y hay que ordenarlo"

La concejal Alejandra "Shura" Kaliniak, del Pro dentro de la alianza Vamos Corrientes, lleva quince años en la política de Virasoro. En una entrevista radial repasó el crecimiento de la ciudad, la falta de planificación urbana, la necesidad de una universidad pública y su proyecto sobre infecciones de transmisión sexual.

Crecimiento sin planificación

Kaliniak sostuvo que Virasoro creció de golpe por su ubicación estratégica y por la industria yerbatera y forestal, que atrajeron población. "Creció casi sin planificación porque necesitaba acoger a toda esta gente y fue como un poco desprolijo", dijo. Para la concejal, hay que planificar con una visión de futuro, de acá a 30 o 50 años.

También señaló que la ciudad es una de las más importantes de la provincia por su aporte, pero que ese crecimiento exige ordenar el territorio.

Educación y jóvenes

La concejal afirmó que Virasoro tiene muchas escuelas, pero falta respuesta para los chicos que terminan la secundaria. "Nos está faltando una universidad pública para que nuestros chicos puedan estudiar acá y quedarse acá", planteó. Dijo que mantener un hijo estudiando fuera, aunque sea en una universidad pública a 100 o 300 kilómetros, implica otro gasto para las familias.

Salud y redes sociales

Kaliniak presentó hace dos semanas un proyecto sobre infecciones de transmisión sexual. Mencionó que en Argentina estos casos crecieron entre un 10% y un 15% en los últimos cuatro o cinco años y que no hay campañas de prevención suficientes. Pidió testeos gratuitos y concientización, sobre todo para adolescentes y jóvenes.

Sobre las redes sociales, dijo que la gente interactúa cuando la comunicación es positiva y que hay cansancio de la pelea. Un video suyo sobre residuos alcanzó más de 25.000 vistas. "Tenemos que usar las redes de una manera constructiva", afirmó.

Consejo Deliberante y aspiraciones

La concejal evaluó que el debate en el Concejo maduró y que hoy se da desde el respeto, aunque falta. También valoró el trabajo de los últimos intendentes jóvenes y expresó su deseo de ocupar un cargo ejecutivo en el futuro. "Me gustaría hacer otra cosa", dijo, y confirmó que le interesaría la intendencia o la viceintendencia.