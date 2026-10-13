Venció el ultimátum por Malvinas y Argentina va al Tribunal del Mar

El plazo de dos semanas que el Gobierno le dio al Reino Unido para detener las actividades del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas venció este lunes. La Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, trabaja para presentar esta semana una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.

La presentación no suspende por sí sola el proyecto. El Tribunal debe decidir si adopta medidas y con qué alcance. La Procuración del Tesoro, conducida por Sebastián Amerio, trabajó en los aspectos legales del escrito. Todavía no está definido si la representación será solo con abogados argentinos o si se sumará asesoramiento externo.

Qué puede pasar en Hamburgo

El 28 de septiembre, Milei instruyó a la Cancillería a iniciar el procedimiento del Anexo VII de la CONVEMAR y advirtió que recurriría al Tribunal del Mar si no obtenía una respuesta satisfactoria. Quirno notificó entonces a Londres el inicio del arbitraje.

El Anexo VII prevé un tribunal arbitral de cinco integrantes. Su constitución, los escritos y las audiencias pueden llevar años.

El artículo 290.5 permite acudir al Tribunal del Mar antes de que ese órgano esté constituido, si se cumplen las condiciones procesales.

Si el Tribunal ordena medidas provisionales, son obligatorias para las partes. Cuando el tribunal arbitral empiece a funcionar, podrá mantenerlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.

El Gobierno busca una decisión provisional que frene nuevas actividades de desarrollo y explotación. No pretende que el Tribunal resuelva la soberanía de las islas, materia ajena a su jurisdicción. El precedente más cercano es el de la Fragata ARA Libertad: en 2012, el pedido ingresó el 14 de noviembre y el 15 de diciembre los jueces ordenaron su liberación.

El avance de Sea Lion

La explotación comercial todavía no comenzó, pero el proyecto superó la etapa exploratoria. Navitas Petroleum, empresa israelí y operadora, controla el 65 por ciento; Rockhopper Exploration, británica, tiene el 35 por ciento restante. Ambas tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y apuntan a iniciar la producción en el primer trimestre de 2028.

El desarrollo está a unos 220 kilómetros al norte de Malvinas y prevé once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Las perforaciones de desarrollo están proyectadas para 2027. La semana pasada, Rockhopper informó que invertirá 44 millones de dólares por su participación en el buque FPSO OSX-1.

En paralelo, la Oficina del Presidente anunció que Halliburton confirmó que sus filiales no prestarían servicios a Sea Lion. Navitas informó después que trabajaba para reemplazar a dos contratistas afectados y sostuvo que no esperaba un perjuicio material sobre el proyecto.

El argumento argentino

La solicitud se apoyará en la disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas, en las obligaciones de la CONVEMAR sobre el medio marino y en la necesidad de evitar cambios unilaterales. La Resolución 2065 de 1965 reconoció la disputa e instó a negociar; la 31/49 de 1976 llamó a abstenerse de decisiones que modificaran unilateralmente la situación.

La Cancillería buscará asociar esos antecedentes con los recursos del lecho y subsuelo marino, en particular con el carácter no renovable del petróleo. El argumento es que su extracción podría producir efectos imposibles de revertir con una resolución posterior.

El Reino Unido sostiene que las actividades petroleras se realizan conforme a las normas aplicables en las islas y al derecho internacional. Argentina debe formular un reclamo que pueda examinarse bajo la CONVEMAR sin pedirle al Tribunal que decida antes quién tiene la soberanía territorial. En el arbitraje sobre el archipiélago de Chagos, un tribunal rechazó pretensiones porque implicaban resolver una disputa territorial ajena a su competencia.