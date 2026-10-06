El Gobierno restituye el nombre Día de la Raza para el feriado del 12 de octubre

El Gobierno nacional volvió a denominar Día de la Raza al feriado del 12 de octubre en el calendario oficial de 2026. La medida quedó plasmada en la publicación de los feriados nacionales del próximo año y deja sin efecto el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, vigente desde 2010.

El cambio alcanza solo a la denominación de la efeméride en las comunicaciones oficiales. La fecha conserva su condición de feriado nacional trasladable y no se modificó su naturaleza jurídica dentro del régimen legal vigente.

Qué se conmemora el 12 de octubre

La fecha recuerda la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América en 1492, el inicio del contacto entre Europa y el continente. Durante gran parte del siglo XX se la identificó como Día de la Raza, nombre que se mantuvo como denominación oficial hasta fines de la primera década de este siglo.

En 2010, mediante el Decreto 1584/2010, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reemplazó esa denominación por la de Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La norma fundamentó el cambio en la necesidad de orientar la conmemoración hacia el diálogo intercultural y visibilizar los derechos de los pueblos originarios.

La gestión de Javier Milei había recuperado públicamente la denominación tradicional desde sus primeros años y ahora la incorporó de manera formal a la agenda oficial de feriados.

Cómo impacta en el calendario

En 2026, el 12 de octubre cae lunes, por lo que el fin de semana largo se extenderá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 inclusive.

Al mantenerse como feriado nacional, rigen las normas laborales de la Ley de Contrato de Trabajo:

Quienes trabajen ese día tienen derecho a cobrar con los recargos que fija la ley.

El esquema general de feriados se regula por la Ley 27.399, que establece feriados inamovibles, trasladables y días no laborables.

El Gobierno había fijado en noviembre de 2024, mediante el Decreto 1027/2024, los días no laborables con fines turísticos para 2025. Los organismos oficiales aclararon que esa norma no tocó el nombre del 12 de octubre: el cambio responde a las resoluciones aplicadas al calendario 2026. El calendario difundido incluye además los feriados previstos para noviembre y diciembre.