López Sartori: la vuelta del INYM depende de Milei, no del Congreso

El ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, afirmó que un eventual rechazo del DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados no devolvería de manera automática al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sus facultades para regular el mercado yerbatero. Según el funcionario, esas atribuciones volvieron a quedar restringidas por el Decreto 812/2025 y solo el presidente Javier Milei puede revertir esa medida.

La Cámara de Diputados sesiona este jueves, en una sesión especial convocada por la oposición, para tratar el rechazo del DNU 70/2023, que ya pasó por el Senado. Para López Sartori, ese debate no alcanza por sí solo para resolver la situación del organismo.

"No confundamos responsabilidades ni ámbitos de decisión. El debate en el Congreso de la Nación es importante, pero hoy la solución concreta para el INYM está en manos del Presidente", dijo el ministro.

El recorrido judicial y el nuevo decreto

López Sartori recordó que los productores misioneros recuperaron por vía judicial las facultades que el DNU 70/2023 le había quitado al instituto, pero que esa recuperación quedó limitada después por el Decreto 812/2025.

"Los productores misioneros, mediante un gran trabajo y una extensa lucha judicial, lograron recuperar las facultades que el DNU 70/2023 le había quitado al Instituto. Sin embargo, el Gobierno nacional volvió a restringirlas mediante el Decreto 812/2025", sostuvo.

El ministro planteó que el rechazo legislativo del DNU es una instancia dentro de la disputa por el alcance de la desregulación, pero no implica la restitución automática de las atribuciones del INYM mientras siga vigente otra norma que limita su capacidad de intervención.

El precio, en el centro de la disputa

Entre las facultades que el sector busca recuperar está la de intervenir en la fijación de precios de referencia para la hoja verde y la yerba mate canchada, una herramienta que se usó para ordenar la negociación entre productores e industrias.

La pérdida de esas atribuciones se dio en un contexto de tensiones por el precio que reciben los productores primarios.

También pesan los costos de cosecha y secanza y la capacidad de cada eslabón de la cadena para sostener la actividad.

Para los productores, la capacidad regulatoria del organismo es una herramienta para intervenir en una actividad con desigualdad de poder de negociación entre quienes producen la materia prima y quienes la industrializan y comercializan.

El reclamo al Ejecutivo

López Sartori sostuvo que Milei puede revertir las restricciones del Decreto 812/2025 sin esperar una nueva secuencia de debates legislativos.

"Hoy no hacen falta meses de debates legislativos para revertir ese nuevo decreto. Con una sola firma del Presidente se puede resolver en un día lo que se pretende llevar a largos debates en el Congreso", manifestó.

"La responsabilidad política de dar ese paso es del Poder Ejecutivo Nacional", concluyó.

De esta manera, el funcionario misionero puso el foco en el Gobierno nacional. Su planteo introduce un matiz en la discusión que se dará en el Congreso: aun si la oposición avanza con el rechazo del DNU 70/2023, la situación del INYM dependerá también de la vigencia y los efectos de las disposiciones posteriores que modificaron su marco de actuación.