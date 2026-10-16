Tres comparsas de Paso de los Libres no irán al carnaval 2027

Las comparsas Catamarca, Esplendor y Armonía del Samba anunciaron que no participarán de los Carnavales Populares de Paso de los Libres en enero de 2027, luego de no alcanzar un acuerdo con el Municipio sobre las condiciones del evento.

Catamarca fue la primera en comunicar su decisión. En su comunicado cuestionó el desarrollo de las negociaciones y puso el foco en la situación de los vecinos de su barrio, afectados por las inundaciones.

Esplendor confirmó después que las conversaciones con el Municipio no llegaron a un acuerdo y que tampoco formará parte de la próxima edición.

El reclamo de Armonía del Samba

Armonía del Samba apuntó contra la propuesta de desfilar una sola noche por calle Colón, sin carrozas ni competencia. Para la agrupación, ese formato significaría un retroceso para el crecimiento del carnaval barrial y para el trabajo que realiza durante todo el año.

En su mensaje, la comparsa destacó el esfuerzo de la batería "Convocada", pasistas, destaques, maestros de sala, portaestandartes, reinas y madrinas, y sostuvo que seguirá trabajando para fortalecer cada una de sus áreas de cara a futuras ediciones.

Las tres agrupaciones manifestaron su preocupación por la creciente del río Uruguay y por las familias de los barrios donde el carnaval se sostiene todo el año.

Un futuro sin definiciones

La decisión de las tres comparsas deja abierto el interrogante sobre cómo se desarrollará la edición 2027 de los Carnavales Populares.

Queda pendiente encontrar puntos de acuerdo entre el Municipio y las agrupaciones barriales, que reclaman condiciones para sostener el crecimiento de una expresión ligada a la identidad de los barrios de Paso de los Libres.