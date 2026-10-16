Abel Pintos ganó el Martín Fierro de Oro y celebró en redes

Abel Pintos se quedó con el Martín Fierro de Oro en la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música, que se entregaron en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires. El cantante también recibió el premio a Mejor Artista Masculino, por lo que terminó la noche con dos estatuillas.

La gala la organizó la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y tuvo 26 categorías. Pintos, que hoy integra el jurado de Es Mi Sueño, fue una de las figuras de la ceremonia.

La emoción en Instagram

Después de la entrega, el músico publicó varias fotos de la noche en su cuenta de Instagram y escribió: "¿Cómo que Martín Fierro de Oro? Todavía no lo creo". En el mismo posteo agradeció a APTRA por los premios y por abrir "este nuevo espacio de valoración y visibilidad de la música argentina". También agradeció a sus colegas, a su equipo de trabajo y a su público.

"Gracias al público, a los de siempre y los nuevos, que le dan sentido a todo en nuestras vidas y caminos de canciones. Gracias a mi familia, amigos y compañeros de ruta. Gracias DIOS", agregó.

Los mensajes y las fotos

La publicación superó los 55.000 likes en pocas horas. Entre las imágenes se lo ve en el escenario con las estatuillas, abrazado a colegas y celebrando con su esposa, Mora Calabrese, que le dejó un comentario: "¡Te amo, mi vida! Te merecés todo".

Para cerrar, Pintos compartió una foto desde la cama, ya relajado después de la ceremonia y acompañado por los dos premios.