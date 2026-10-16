OCEDIC y TikTok llegan a Virasoro con charlas sobre delitos digitales

El Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) de la Universidad Austral y TikTok visitan Corrientes en el marco de su gira federal. La actividad se realizará el 16 de octubre en el Sindicato de la Alimentación (S.T.I.A) de Gobernador Virasoro, organizada junto con la Municipalidad de esa localidad.

Talleres y presentación de un libro

La jornada incluye charlas de sensibilización y concientización sobre el uso responsable de internet y la prevención de riesgos. Estarán a cargo de Paola Soledad Breitenbruch, María Emilia Scolari, Julio Bischoff y Carolina Barrios, integrantes del Observatorio y especialistas en delitos digitales, que dialogarán con estudiantes, familias y docentes y compartirán herramientas prácticas.

También se presentará el libro "Apuestas en Entornos Digitales. Criminología, Victimología e Investigación Penal de las apuestas online", dirigido por Javier Vellido y con prólogo de Daniela Dupuy.

Continuidad en 2027

Según informaron los organizadores, la actividad en Corrientes tiene previsto continuar su despliegue a lo largo de todo 2027, con el objetivo de ampliar el alcance de la iniciativa.

"Iniciar esta nueva edición de la Gira OCEDIC - TikTok nos permite profundizar un trabajo que ya demostró ser vital. Enfrentar la complejidad del cibercrimen exige actualización tecnológica permanente. Hoy estamos redoblando la apuesta para entrenar a educadores y profesionales y brindarles herramientas cada vez más sólidas, entendiendo que la cooperación y la capacitación son los únicos pilares capaces de construir un entorno digital verdaderamente seguro", indicó Daniela Dupuy, directora del Observatorio.