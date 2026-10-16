Yapeyú: talleres sobre grooming, bullying y adicciones en las escuelas

El Ministerio de Seguridad de Corrientes llevó a Yapeyú el programa "Conectados en la Prevención", con talleres sobre riesgos digitales, bullying, adicciones y primeros auxilios en dos establecimientos educativos de la localidad. La actividad se hizo junto a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, que conduce Oscar Martínez, y la Municipalidad de Yapeyú, a cargo del intendente Ramón Barrios.

Dónde y qué se dictó

Las charlas se realizaron en la Escuela N.º 428 General San Martín y en el Instituto Superior de Formación Docente Profesor Agustín Gómez. En este último, los contenidos incluyeron la Ley Penal Juvenil y la responsabilidad ante las situaciones previstas por esa normativa.

Los ejes de trabajo fueron:

Prevención de bullying, grooming y ciberdelitos, con recomendaciones para el uso responsable de las redes sociales.

Concientización sobre ludopatía y adicciones, con información para reconocer señales de alerta y conductas de riesgo.

Una instancia práctica de primeros auxilios, con herramientas básicas para actuar ante una emergencia dentro de las instituciones educativas.

Formación para futuros docentes

La presencia de equipos técnicos en el Instituto permitió acercar información a quienes se están formando como docentes, un sector que puede detectar de manera temprana situaciones de violencia, acoso o vulnerabilidad entre estudiantes. La capacitación apunta a que educadores y referentes escolares cuenten con recursos para orientar a los jóvenes y sepan cómo actuar ante posibles situaciones de riesgo.

En el ámbito digital, las charlas hicieron hincapié en reconocer situaciones de riesgo, proteger los datos personales y actuar ante casos de hostigamiento o engaño en línea. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la prevención del grooming y los ciberdelitos requiere tanto el compromiso de los estudiantes como el acompañamiento de los adultos.

La jornada forma parte de las políticas de prevención social del delito que impulsa la Provincia y de una estrategia territorial para llevar información y capacitación a distintos puntos de Corrientes.