Uruforest 2026: la foresto industria regional se reúne en Colonia
Del 21 al 24 de octubre, la feria uruguaya vuelve a Juan Lacaze con 75 hectáreas y, por primera vez, el Foro Forestal Regional dentro del predio. Empresarios argentinos ya confirmaron su asistencia.
Del 21 al 24 de octubre, Juan Lacaze, en el departamento uruguayo de Colonia, vuelve a ser el punto de encuentro de la industria forestal de la región. Uruforest 2026 llega a su segunda edición con un predio de 75 hectáreas, demostraciones activas y el Foro Forestal Regional, que por primera vez se hace dentro del predio ferial.
Para el sector forestal argentino, la propuesta es concreta: encontrar a toda la cadena forestal uruguaya en una sola visita. Empresas forestales e industriales, proveedores de maquinaria, tecnología y servicios, productores y organismos públicos comparten el predio, con Montes del Plata, UPM, ANCAP, Urufor y J. Hartwich como sponsors.
La primera edición, en 2024, recibió a más de 7.000 visitantes profesionales de más de 20 países. Desde la organización informaron que productores y empresarios argentinos ya confirmaron su asistencia a la edición de este año.
Foro Forestal Regional
El foro se realiza en las mañanas del 21 y el 22 bajo el lema "Construyendo los próximos 40 años del desarrollo forestal". La apertura estará a cargo de un panel sobre la industria forestal en el Cono Sur, con voces de Brasil, Chile, Uruguay y Argentina, y sigue con comercio internacional, logística, tecnología y construcción con madera.
Entre los expositores figura la ministra de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, Lucía Etcheverry. Tres llegan desde Argentina:
- Ignacio Méndez, de Bidcom Agro
- Franco Rodríguez Viau, de SatellitesonFire
- Aldo Grasso, con "Argentina: hacia un nuevo modelo foresto industrial"
La feria y la agenda abierta
Paralelo al foro, la feria se recorre a cielo abierto: 40 de las 75 hectáreas están forestadas y las demostraciones activas ponen el foco en la silvicultura. La tarde del jueves 22 y el viernes 23 se suma la Agenda Abierta Uruforest, en una jornada de integración agroforestal.
La ubicación juega a favor del visitante argentino. Juan Lacaze está a unos 45 kilómetros de Colonia del Sacramento, adonde se llega desde Buenos Aires en ferry, con servicios diarios y un cruce que en los buques rápidos ronda la hora. El programa completo y la información para planificar la visita están en el sitio oficial uruforest.com.
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