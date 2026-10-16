Uruforest 2026: la foresto industria regional se reúne en Colonia

Del 21 al 24 de octubre, Juan Lacaze, en el departamento uruguayo de Colonia, vuelve a ser el punto de encuentro de la industria forestal de la región. Uruforest 2026 llega a su segunda edición con un predio de 75 hectáreas, demostraciones activas y el Foro Forestal Regional, que por primera vez se hace dentro del predio ferial.

Para el sector forestal argentino, la propuesta es concreta: encontrar a toda la cadena forestal uruguaya en una sola visita. Empresas forestales e industriales, proveedores de maquinaria, tecnología y servicios, productores y organismos públicos comparten el predio, con Montes del Plata, UPM, ANCAP, Urufor y J. Hartwich como sponsors.

La primera edición, en 2024, recibió a más de 7.000 visitantes profesionales de más de 20 países. Desde la organización informaron que productores y empresarios argentinos ya confirmaron su asistencia a la edición de este año.

Foro Forestal Regional

El foro se realiza en las mañanas del 21 y el 22 bajo el lema "Construyendo los próximos 40 años del desarrollo forestal". La apertura estará a cargo de un panel sobre la industria forestal en el Cono Sur, con voces de Brasil, Chile, Uruguay y Argentina, y sigue con comercio internacional, logística, tecnología y construcción con madera.

Entre los expositores figura la ministra de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, Lucía Etcheverry. Tres llegan desde Argentina:

Ignacio Méndez, de Bidcom Agro

Franco Rodríguez Viau, de SatellitesonFire

Aldo Grasso, con "Argentina: hacia un nuevo modelo foresto industrial"

La feria y la agenda abierta

Paralelo al foro, la feria se recorre a cielo abierto: 40 de las 75 hectáreas están forestadas y las demostraciones activas ponen el foco en la silvicultura. La tarde del jueves 22 y el viernes 23 se suma la Agenda Abierta Uruforest, en una jornada de integración agroforestal.

La ubicación juega a favor del visitante argentino. Juan Lacaze está a unos 45 kilómetros de Colonia del Sacramento, adonde se llega desde Buenos Aires en ferry, con servicios diarios y un cruce que en los buques rápidos ronda la hora. El programa completo y la información para planificar la visita están en el sitio oficial uruforest.com.