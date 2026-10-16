Meta podrá usar sitios de noticias para entrenar su IA sin pagar

Meta actualizó sus términos comerciales y, a partir del 30 de octubre, podrá rastrear y usar contenido de sitios web "asociados" a las cuentas de empresa que operan en Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger. Según los nuevos términos, ese contenido podrá usarse para "desarrollar, mejorar, investigar" y "entrenar" los productos de inteligencia artificial de la compañía.

La medida alcanza a los medios de comunicación que publican sus contenidos en esas plataformas. Los términos autorizan a Meta a usar software automatizado (rastreadores, bots, spiders, crawlers) para acceder, indexar, almacenar, analizar y extraer información de los dominios y páginas vinculados a los productos o servicios de una empresa, y a actualizar esos datos periódicamente.

Qué dice el texto

El fragmento clave de los términos establece que la empresa puede usar cualquier contenido de esos dominios para "proporcionar, desarrollar, mejorar, investigar, entrenar y mantener la integridad" de sus productos y servicios. La autorización abarca también la creación de credenciales de prueba para acceder a esos sitios.

Quienes no acepten las nuevas condiciones "pueden perder todo acceso o uso de nuestros productos con fines comerciales", según el texto de Meta.

El antecedente de las licencias

Meta ya firmó acuerdos de licencia de contenido con medios como CNN, Fox News, USA Today y People Inc., en línea con lo que hizo OpenAI. Esos convenios implican un pago por el uso del material. Los nuevos términos, en cambio, permitirían a Meta acceder a contenido sin necesidad de un acuerdo de licencia, según el análisis de Nieman Lab.

El mes pasado, Meta lanzó la suscripción Meta One, que obliga a empresas y creadores a pagar para incluir enlaces en publicaciones y reels. Para Nieman Lab, la compañía empezó a cobrar por publicar enlaces al mismo contenido que podrá rastrear gratis.

Meta no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.