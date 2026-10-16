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La banda del hotel: quiénes son y de qué se los acusa en el juicio por Loan

Un grupo que llegó a 9 de Julio en junio de 2024 se presenta en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. Afrontan cargos de privación ilegítima de la libertad, estafa y encubrimiento, y se sospecha que coordinaban con Fernando Burlando.

Por WebMaster 1 min de lectura34 visualizaciones
La banda del hotel: quiénes son y de qué se los acusa en el juicio por Loan

Quiénes integran el grupo

Los supuestos miembros de la asociación sin fines de lucro "Lucio Dupuy" que llegaron a 9 de Julio en junio de 2024 son:

  • Alan Cañete, que se presentó como abogado
  • Las abogadas Elizabeth Cutaia y Delfina Taborda
  • Sus parejas, Pablo Noguera y Leonardo Rubio
  • La asistente social Verónica Machuca Yuni
  • La psicopedagoga Valeria Patricia López

Ya en la localidad correntina se sumaron el estudiante Pablo Gabriel Núñez, el psicólogo tucumano Esteban Federico Rossi Colombo y Nicolás Soria, conocido como "El americano", que se hacía pasar por agente del FBI.

Los cargos que enfrentan

El grupo afronta en el juicio por Loan cargos de privación ilegítima de la libertad, estafa por defraudación a la administración pública y encubrimiento.

A Soria también se lo acusa de suministro de estupefacientes a Ricardo "Cambailo" Sotelo, resistencia a la autoridad, falso testimonio y usurpación de títulos.

La estadía en el hotel

Al llegar a la localidad correntina, el grupo se alojó en el hotel Despertar del Iberá. Allí mantuvo por varios días a los familiares menores de edad de Loan que fueron testigos de los hechos, y también a las primas mayores Macarena Peña, hija de Laudelina, y Camila Núñez, pareja de Cristian "Huevo" Peña, primo del nene desaparecido.

Según se ventiló en el juicio, se sospecha que mantenían contacto y coordinación con el abogado Fernando Burlando.

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