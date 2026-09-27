Tini Stoessel sorprendió en el show de Lali en River

Un dueto que puso fin a los rumores

Durante su tercera fecha en el estadio Monumental, Lali Espósito invitó a Tini Stoessel a subir al escenario, en un momento que rápidamente se viralizó. Las artistas, vestidas de novia, interpretaron juntas "Like a Virgin" ante una multitud que respondió con una fuerte ovación.

La aparición conjunta dejó atrás años de versiones sobre un supuesto distanciamiento entre ambas, algo que también se reflejó en los comentarios que circularon después en redes sociales.

Canciones, un beso y mensajes emotivos

Después del primer tema, Lali y Tini cantaron "1Amor", con Marilina Bertoldi en guitarra. La presentación cerró con un beso entre las tres artistas, una de las escenas más comentadas de la noche.

Tini le agradeció a Lali la invitación a lo que describió como su "gran fiesta del pop" y recordó el vínculo que mantienen desde que eran chicas. Lali, por su parte, sumó una frase que generó repercusión entre el público: "Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos".

La reacción en redes

Tras el encuentro, usuarios de X compartieron memes en referencia al histórico rumor de enemistad entre las dos cantantes. Algunas publicaciones también mencionaron el conflicto que Tini mantiene con su padre, Alejandro Stoessel, por dinero generado durante su carrera artística.