Las verduras subieron 81,6% en el NEA y superaron a la carne

Las verduras, tubérculos y legumbres fueron el componente de la canasta alimentaria que más se encareció en el Nordeste Argentino, según los datos del INDEC. En septiembre subieron 3,2% y acumularon un alza del 81,6% en los primeros nueve meses de 2026.

El incremento superó al de otros productos básicos y se dio en un mes en el que la región tuvo la menor inflación de alimentos del país.

Los números del mes

En septiembre, las verduras, tubérculos y legumbres aumentaron 3,2% en el NEA, por encima del resto de los componentes de la canasta alimentaria regional. La carne y sus derivados subieron apenas 0,4%.

Frutas: 1,9%

Pan y cereales: 1,8%

Aceites, grasas y manteca: 1,8%

Azúcar, dulces, chocolate y golosinas: 2%

Leche, productos lácteos y huevos: 0,9%

Bebidas no alcohólicas: 0,3%

Aguas minerales, gaseosas y jugos: sin variaciones

En el nivel general, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una suba mensual de 1,2% en el Nordeste, el registro más bajo entre las seis regiones estadísticas del país.

La comparación anual

En los últimos doce meses, las verduras aumentaron 78,5% en el NEA, frente al 40,8% del conjunto de Alimentos y bebidas no alcohólicas. La carne y sus derivados subieron 50,7%, también por debajo de las verduras.

Otros rubros de la canasta alimentaria quedaron más atrás en la comparación interanual:

Aceites, grasas y manteca: 38,3%

Frutas: 37,5%

Azúcar, dulces, chocolate y golosinas: 37,3%

Bebidas no alcohólicas: 24,9%

Leche, productos lácteos y huevos: 22,2%

Pan y cereales: 21,7%

Desde diciembre de 2025, las verduras acumularon un incremento de 81,6%, muy por encima de la inflación del conjunto de los alimentos, que fue de 27,5%. La carne registró una suba de 26,1% en ese período, y el pan y los cereales, de 17,5%.

Inflación general en la región

En septiembre, el IPC del NEA aumentó 1,7%, el menor registro mensual de la región en lo que va de 2026. La inflación acumulada llegó a 26,6% y la interanual alcanzó 36,9%, los valores más altos entre las regiones del país.

Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló 27,5% desde diciembre y 40,8% interanual, también con los mayores registros regionales en ambos períodos.