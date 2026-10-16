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Economia

Las verduras subieron 81,6% en el NEA y superaron a la carne

En los primeros nueve meses de 2026, los productos de huerta lideraron los aumentos de la canasta alimentaria en Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. La suba interanual llegó al 78,5%, frente al 50,7% de la carne y el 21,7% del pan.

Por WebMaster 1 min de lectura72 visualizaciones
Foto: Muhamad Guruh Budi Hartono / Pexels
Foto: Muhamad Guruh Budi Hartono / Pexels

Las verduras, tubérculos y legumbres fueron el componente de la canasta alimentaria que más se encareció en el Nordeste Argentino, según los datos del INDEC. En septiembre subieron 3,2% y acumularon un alza del 81,6% en los primeros nueve meses de 2026.

El incremento superó al de otros productos básicos y se dio en un mes en el que la región tuvo la menor inflación de alimentos del país.

Los números del mes

En septiembre, las verduras, tubérculos y legumbres aumentaron 3,2% en el NEA, por encima del resto de los componentes de la canasta alimentaria regional. La carne y sus derivados subieron apenas 0,4%.

  • Frutas: 1,9%
  • Pan y cereales: 1,8%
  • Aceites, grasas y manteca: 1,8%
  • Azúcar, dulces, chocolate y golosinas: 2%
  • Leche, productos lácteos y huevos: 0,9%
  • Bebidas no alcohólicas: 0,3%
  • Aguas minerales, gaseosas y jugos: sin variaciones

En el nivel general, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una suba mensual de 1,2% en el Nordeste, el registro más bajo entre las seis regiones estadísticas del país.

La comparación anual

En los últimos doce meses, las verduras aumentaron 78,5% en el NEA, frente al 40,8% del conjunto de Alimentos y bebidas no alcohólicas. La carne y sus derivados subieron 50,7%, también por debajo de las verduras.

Otros rubros de la canasta alimentaria quedaron más atrás en la comparación interanual:

  • Aceites, grasas y manteca: 38,3%
  • Frutas: 37,5%
  • Azúcar, dulces, chocolate y golosinas: 37,3%
  • Bebidas no alcohólicas: 24,9%
  • Leche, productos lácteos y huevos: 22,2%
  • Pan y cereales: 21,7%

Desde diciembre de 2025, las verduras acumularon un incremento de 81,6%, muy por encima de la inflación del conjunto de los alimentos, que fue de 27,5%. La carne registró una suba de 26,1% en ese período, y el pan y los cereales, de 17,5%.

Inflación general en la región

En septiembre, el IPC del NEA aumentó 1,7%, el menor registro mensual de la región en lo que va de 2026. La inflación acumulada llegó a 26,6% y la interanual alcanzó 36,9%, los valores más altos entre las regiones del país.

Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló 27,5% desde diciembre y 40,8% interanual, también con los mayores registros regionales en ambos períodos.

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