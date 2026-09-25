Corrientes celebró el Día del Comparsero con memoria y trajes

El Museo del Carnaval Correntino fue sede el miércoles de un homenaje a los protagonistas de la fiesta popular, en el marco del Día del Comparsero. La jornada reunió fotografías, trajes y recuerdos aportados por los propios hacedores del carnaval, tanto de la edición oficial como de la barrial.

Una muestra construida con la comunidad

La presidenta del Instituto de Cultura provincial, Lourdes Sánchez, señaló la importancia del espacio para preservar la identidad local y valoró el trabajo anual de los integrantes de las comparsas. "Es una fiesta que empieza mucho antes de febrero. Se trabaja todo el año ensayando y confeccionando trajes lujosos que nos diferencian en el mundo", afirmó.

El director de Museos de la Provincia, Fabricio Escobar, explicó que la exposición se armó de manera colectiva para incluir a todas las generaciones. La muestra incorpora trajes históricos donados por comparseros y piezas vinculadas tanto al carnaval oficial como al barrial. "Acá está la historia del carnaval", sostuvo Escobar.

Las imágenes y objetos permanecerán exhibidos en el museo durante todo septiembre.

Homenaje a las víctimas de 1978

Uno de los momentos centrales del encuentro fue el recuerdo a los comparseros que murieron en el accidente del 23 de septiembre de 1978. El acto incluyó una ofrenda floral frente al mural alusivo y palabras de los embajadores del carnaval. Como cierre, se realizó una intervención colectiva sobre un mural de fotos que quedará expuesto en el museo.

Un carnaval sin fronteras entre tres países

En paralelo, Monte Caseros lanzó oficialmente "Carnaval Sin Fronteras", una iniciativa que busca integrar a comunidades de Argentina, Brasil y Uruguay en una celebración compartida de identidad y tradición.

El acto se realizó en el Salón Dorado del Palacio Municipal, con la presencia del intendente Juan Carlos Álvarez, autoridades de Uruguayana, Barra do Quaraí, Artigas y Bella Unión, y representantes de comparsas. Allí se firmaron convenios para avanzar de manera conjunta con el proyecto.

Bajo el lema "Tres países, un solo Carnaval", la propuesta tendrá carácter itinerante por distintas ciudades de la región fronteriza:

Primera edición en Monte Caseros el 6 de marzo de 2027

Continuación prevista en localidades de Brasil

Etapas posteriores en ciudades de Uruguay

Según los impulsores del proyecto, el carnaval funciona como herramienta de integración regional y como fuente de movimiento turístico, comercial y laboral, a la que definieron como una "industria sin humo".